No mês de prevenção ao câncer de mama, a atual gestão dá mais um passo em relação ao atendimento à saúde da mulher

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O que dá certo não só apenas deve ser mantido, mas ampliado. E é assim com o ZAP da Prefeitura que, em quase três meses, superou as expectativas tanto de funcionalidade e resolutividade quanto de satisfação do público. “O nosso objetivo foi atingido. Conseguimos aproximar ainda mais a comunidade dos serviços de saúde de forma mais ágil e eficiente”, diz o prefeito Roberto Naves, que durante a campanha Outubro Rosa – de prevenção ao câncer de mama – lança o grupo exclusivo para agendamento de mamografias.

O serviço exclusivo vai agilizar ainda mais a marcação desse exame que, desde a aquisição de um novo mamógrafo, instalado na Unidade de Saúde da Mulher em julho deste ano, zerou a fila de espera e agilizou os procedimentos. Além disso, a mudança de local e ampliação de horário da mamografia, até as 22h, otimizou o atendimento. No antigo Cais Mulher era feitas cinco diárias. No atual espaço e com o novo equipamento, esse número saltou para 150 por dia.

“Eu estava aguardando um exame de mamografia, entrei no grupo de exames, fui chamada e fiz rapidinho”, destaca a comerciante Jane Pereira. Ela também usou o ZAP da Prefeitura para outras demandas e tudo foi providenciado com rapidez. “Foi tudo agendado num prazo de 24 horas. Imagine agora com um grupo só de mamografias. Será perfeito!”, exclama.

A manicure Dalva Arantes também atesta a funcionalidade do serviço. Sua demanda foi agendada num prazo de até 72 horas pelo ZAP e, segundo ela, não larga mais a ferramenta. “Tudo eu faço por lá. Consultas, exames. Não preciso mais ir ao postinho ficar aguardando. É uma maravilha”, destaca.

Como funciona

Para acessar o grupo de mamografias no ZAP da Prefeitura é bem simples. Basta entrar no link anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/. Lá estarão disponíveis ainda os grupos de consultas, exames e medicamentos. O sistema funciona das 7h às 19h de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira, em uma central instalada no Rápido do Bairro Jundiaí. Toda e qualquer solicitação de consultas especializadas como cardiologia, ginecologia, pediatria, neurologia, entre outras, além de exames, medicamentos e outras informações poderão ser feitas pelo sistema.

Para acessar o serviço, o cidadão deve ter em mãos o cartão do Sistema Único de Saúde e o encaminhamento. O atendente vai verificar as vagas disponíveis e realizar o agendamento, mesmo daqueles que são referenciados para Goiânia, bem como verificar se o procedimento solicitado é realizado pelo SUS e orientar o paciente. Em até 72 horas, o cidadão terá a resposta da sua solicitação, seja com o agendamento, com a inserção na regulação ou até mesmo para informar sobre qualquer situação que tenha dúvida.