Sempre em defesa dos legítimos direitos dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás, o deputado Coronel Adailton (Progressistas) apresentou, na sessão ordinária de terça-feira, 22, um projeto de lei que altera lei que especifica, conferindo a licença paternidade aos pais militares, sejam biológicos ou adotantes, por 20 dias, equiparando esse direito com os membros das Forças Armadas, das quais as policias estaduais são auxiliares, o que apenas confirma a necessidade de haver um tratamento semelhante para quem presta tão relevantes serviços à sociedade goiana.

Na sua justificativa, o deputado Coronel Adailton argumenta que a entrada de uma criança na vida da família, modifica completamente a rotina daqueles que vão dedicar os cuidados primários a um ser ainda frágil, que precisa, além da assistência material e de saúde, também do afeto, tão importante na formação do caráter dos pequenos, ainda em tenra idade.

Segundo o deputado, os servidores públicos civis da União, já desfrutam da licença paternidade por 15 dias desde 2016 e o benefício é regulado, no setor privado por quem participa do Empresa Cidadã.

Pela natureza desgastante do trabalho dos policiais e bombeiros militares, o deputado que acredita que é uma medida justa e que atende aos interesses difusos, principalmente das crianças, que necessitam de toda a atenção que se possa dar, pois, nos primeiros dias de vida de um ser humano, não são raras as doenças que acometem os bebês, que ainda precisam de cuidados pediátricos, exames, vacinação e uma alimentação saudável e regular.

