Objetivo é que os futuros pilotos da aeronave possam ter um treinamento diferenciado a fim de conseguir a melhor performance possível

Tenente Bárbara, Tenente Elias E Major Monteiro

A Ala 2, localizada em Anápolis (GO), assinou, nessa quarta-feira (30), uma parceria com a Faculdade UniEvangélica para apoiar o treinamento físico dos pilotos do F-39 Gripen. A iniciativa parte de uma demanda da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) e da própria SAAB – fabricante do avião – para que os futuros pilotos possam ter um treinamento físico diferenciado a fim de conseguir a melhor performance possível.

“Essa preparação é um marco para a nossa operacionalidade. Com o KC-390 e a chegada do F-39, teremos o que há de mais moderno na aviação de transporte e de caça aqui em Anápolis e esse momento é a consagração do apoio irrevogável da cidade de Anápolis para com a Força Aérea”, ressaltou o Comandante da Ala 2, Coronel Aviador Antonio Marcos Godoy Soares Mioni Rodrigues.

O Reitor da UniEvangélica, Carlos Hassel, destacou a importância do estreitamento das relações da Ala com a instituição de ensino. “Nós nos alegramos muito com essas parcerias, pois as vantagens vão para a sala de aula e além dela também”, enfatizou.

A possibilidade de auxilio multidisciplinar aos pilotos foi enfatizada pelo Diretor do Curso de Educação Física da universidade, Iransé Oliveira Silva. “Estamos alinhados com as determinações da CDA. Por meio dessa primeira ação concreta, outras ações poderão ser desenvolvidas. Nós sabemos o que a força da gravidade faz com o piloto e entendemos que a preparação física pode minimizar os efeitos da força gravitacional no corpo dele. As experiências que temos em outras áreas aqui na instituição serão de máxima contribuição para a preparação física dos pilotos”, explicou.

Após a assinatura da parceria, uma visita foi realizada a alguns laboratórios que poderão ser utilizados no auxílio à preparação dos pilotos, como o Laboratório de Análise de Movimento e Laboratório de Fisiologia respiratória e do sono.

Fotos: Cabo Leonardo