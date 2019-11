Ação acontece nesta terça-feira, 5, na Secretaria de Desenvolvimento Social, das 9h às 16h

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Nesta terça-feira (5), moradores de Anápolis poderão se inscrever no programa Tarifa Social da Enel. O projeto atende algumas famílias de baixa renda garantindo descontos na conta de luz, que pode ficar até 65% mais barata, dependendo do consumo da casa. A ação acontece na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, localizada ao lado do Terminal Urbano, das 9h às 16h.

Para se inscrever, o cliente precisa ser inscrito no CadÚnico, que é o Cadastro Único do da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem ainda não faz parte do programa, pode procurar qualquer Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para fazer a inscrição.

Além de se cadastrar no programa de descontos, os moradores dessas cidades também poderão levar uma lâmpada incandescente ou fluorescente para trocar por uma de LED, que consome menos energia.

Quem pode se inscrever no programa Tarifa Social:

• famílias inscritas no CadÚnico com cadastro atualizado há menos de um ano e com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo;

• famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos e que tenham na residência um morador com doença crônica, cujo tratamento exige o uso contínuo de equipamentos vitais que dependam de energia elétrica (Cliente Vital);

• beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, que são idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa.

Documentos:

RG (Registro Geral);

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Número de Inscrição Social (NIS) ou Número do Benefício (NB);

Uma conta de energia dos últimos três meses.

Para isso, é preciso levar:

• a lâmpada velha a ser trocada;

• um documento pessoal com foto (como a Carteira de Identidade, por