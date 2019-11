Prefeitura constrói e revitaliza praças e parques, assegurando qualidade de vida e ampliando as opções de lazer

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Falta pouco para que Anápolis ganhe três novos espaços públicos voltados ao lazer. Trata-se das praças da Vila Norte, na região do Recanto do Sol; do Jardim Arco verde, na parte sul da cidade; e do Parque Brasília. A primeira já está praticamente finalizada e as outras duas estão em fase de conclusão. A previsão da Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelas obras, é que as entregas ocorram entre este mês e o início de dezembro.

Em linhas gerais, as praças da Vila Norte e do Arco Verde apresentam a mesma formatação, com pista de caminhada, academia ao ar livre e parquinho, e representam demandas antigas dos moradores das duas regiões. Já a praça do Parque Brasília, pista de caminhada, bancos e um belo lago. “Estamos atendendo determinação do prefeito Roberto Naves e levando à população ferramentas que proporcionam diversão e mais qualidade de vida”, explica Jakson Charles, secretário municipal de Meio Ambiente.

Ele lembra que outras três novas praças já foram construídas somente este ano. No Bairro São Sebastião, a estrutura inclui quadra poliesportiva, áreas verdes e iluminação de LED. Batizada de Praça José Batista da Silva era um antigo sonho dos moradores da região e foi entregue no dia 10 de julho de 2019. Já no Residencial Flamboyant, aentrega aconteceu no dia 27 de julho. O espaço tem mais de 3,5 mil m², foi totalmente reflorestado, também ganhou iluminação de LED, conta com pista de caminhada, academia ao ar livre e playground inclusivo, com balanço para crianças com deficiência.

Os investimentos também chegaram aos distritos e os moradores de Interlândia foram beneficiados com uma ampla praça que dispõe de gramado, arborização, estacionamento, novos bancos, quadra de esporte e iluminação de LED. Entregue no dia 18 de agosto, ela atende um sonho antigo da população local.

Recuperações

A Prefeitura também se preocupa com a preservação e recuperação de espaço antigos e tradicionais da cidade. Não por acaso, refez a Praça Americano do Brasil, no Centro, trocando todo o calçamento – cerca de 6 mil m² –, substituindo meios-fios, instalando novos bancos, estruturas de madeira para a proteção de áreas plantadas, e pergolados. A iluminação também foi modernizada com lâmpadas LED. A biblioteca e quiosques foram pintados com as cores da bandeira de Anápolis.

A Praça dos Romeiros, na Alexandrina, recebeu serviços de alvenaria e pintura, novo plantio e iluminação de LED. Já a Praça Ferroviária, na Vila Formosa, ganhou novo parque, teve a quadra de esportes reformada e os bancos substituídos. A Dom Emanuel, no Jundiaí, recebeu, no final de 2018, novo calçamento. A pintura restaurada e o sistema de iluminação refeito. Também ganhou novo projeto paisagístico, do qual faz parte um Jardim de Inverno e milhares de flores nativas da região. O calendário contempla ainda a Praça Bom Jesus, cuja reforma está em curso.

Os parques de Anápolis não foram esquecidos. O JK foi recuperado a partir de parceria entre várias secretarias municipais, ganhando reparos no piso, lixeiras, poda, roçagem e nova iluminação. Também ganhou cuidados em relação ao espaço para práticas esportivas. A Matinha passou por ampla revitalização, capitaneada pelo Meio Ambiente, que incluiu limpeza, poda, roçagem, jardinagem, pintura e conserto das estruturas físicas. “Mas nosso projeto vai além e a ideia é restaurar todos os nossos parques e entregar outras novas praças nos próximos meses”, conclui o secretário Jakson Charles.