Com foco no desenvolvimento de uma plataforma que venha atender o ecossistema de inovação e startups do Estado de Goiás, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, abre inscrições para o StartupGO Hack Community. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (8). O Hackathon colaborativo será realizado no período de 15 a 17 de novembro, no Sebrae.

O regulamento e formulário de inscrição pode ser acessado no site da Sedi , clicando no banner do Hackaton. A maratona é aberta para profissionais e estudantes de todas as áreas. É desejável que os inscritos tenham conhecimento ou experiência em programação, desenvolvimento web e/ou mobile, design de interfaces e/ou gráfico, marketing, gestão de negócios e/ou equipes, não havendo, todavia, a necessidade de conhecimento e/ou experiência em todas essas áreas cumulativamente.

O Hackathon tem como foco a criação de uma Plataforma Digital para Startups, que deverá ser alimentada e mantida pelas comunidades deste sistema. A Plataforma será um ambiente que concentrará informações do ecossistema como vagas de empregos, cursos, eventos, editais abertos, e outras oportunidades e assuntos de interesse. O Hack Community tem caráter colaborativo e não haverá premiação monetária, e as inscrições são gratuitas.

Serviço:

Inscrições: até sexta-feira, dia 08 de novembro, pelo site da Sedi ou clicando aqui

Início do Hack Community: sexta-feira, dia 15, às 18h

Término: domingo dia 17, às 20h

Local: Sebrae Goiás, localizado na Av. T-3, 1.000, Setor Bueno, Goiânia-GO.

Valor: Gratuito

Telefone para contato: (62) 3201-5153

Comunicação Setorial Sedi