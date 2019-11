A festa contará com trio elétrico, Caminhão do Papai Noel, Trenzinho Encantado e totem de fotografia. Confira a programação abaixo

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis vai levar a magia do Natal para mais próximo de você! Nesta sexta-feira, 22, começa a programação da terceira edição do Natal de Coração. O evento está previsto para começar às 18h30, no Parque da Jaiara. Terá apresentações culturais, trenzinho encantado, cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, e o mais aguardado, o Papai Noel.

Para a Emilly Lara, 7 anos, o Natal é a melhor época do ano. “Gosto muito do Papai Noel, dos balões, do trenzinho, todos ficam muito alegres, estou muito ansiosa para o natal. Obrigada, Prefeitura”, disse a pequena. Neste ano, a caravana passará por um total de 25 bairros e distritos até o dia 20 de dezembro, onde levará diversas apresentações culturais, alegria e a visita do bom velhinho para as crianças.

E o prefeito Roberto Naves está acompanhando toda preparação de perto. “Está ficando muito bonito e tudo está sendo feito com muito carinho pelos nossos servidores da Prefeitura de Anápolis. A festa levará alegria para os anapolinos”, disse o prefeito.

O Natal de Coração

Criado prefeito Roberto Naves e pela primeira-dama Vivian Naves, o Natal de Coração é uma ação de fim de ano realizado pela Prefeitura que já atendeu mais de 50 mil pessoas em Anápolis. O distrito de Interlândia, que recebe as atividades no sábado, é um exemplo de que a intenção é abraçar toda a cidade e descentralizar o espírito natalino, que antigamente ficava concentrado na decoração de Natal instalada na Praça Bom Jesus.

“Ao levar o Natal de Coração para outros endereços de Anápolis, nós conseguimos abraçar até cinco bairros em cada noite”, descreve a primeira-dama. Vivian diz que a festa é garantida com a chegada do Papai Noel, que traz algodão-doce e pipoca para as crianças, além de balões e todo o espírito natalino às diversas regiões de Anápolis. “Quem comanda a festa é a população”, destaca.

Veja a programação completa: