Muito querido pela população, o espaço terá de volta sua fonte, academia ao ar livre, brinquedos, nova pista de caminhada e iluminação de LED

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Todos os espaços públicos são fundamentais para o bem-estar da população. Alguns, entretanto, estão associados a momentos de muita alegria na memória de cada um. Em Anápolis, é o caso do Central Parque da Juventude Onofre Quinan, que após 10 anos de abandono começa a ganhar novos contornos com o processo de revitalização implementado pela atual gestão. A expectativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pelas obras, é que a entrega completa aconteça já em dezembro, antes das festas de Natal.

A revitalização do Onofre Quinan foi dividida em etapas. A primeira, consiste na recuperação da fonte e da cascata, que sempre encantaram os visitantes do parque, mas estão desativadas há anos. Já a fase seguinte, e mais ampla, inclui serviço de jardinagem, instalação de equipamentos de ginástica e de um parquinho para as crianças. “Também vamos recuperar a pista de caminhada e as estruturas de alvenaria, além de iluminar o espaço com lâmpadas LED, deixando-o mais bonito e garantindo mais segurança à população”, explica o secretário da pasta, Jakson Charles.

A recuperação do Central Parque faz parte de uma determinação do prefeito Roberto Naves de valorizar todos os espaços públicos existentes na cidade, devolvendo-os aos anapolinos em condições ideais de uso. “Foi o que fizemos, por exemplo, com a Praça Americano do Brasil, dos Romeiros, com a Matinha e estamos fazendo na Bom Jesus”, diz o secretário, lembrando que serão investidos no Onofre Quinan, aproximadamente, R$ 150 mil de recursos advindos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Histórico

O Central Parque Onofre Quinan ficou fechado por vários anos, aguardando cuidados que nunca chegaram. Somente no ano passado recebeu as primeiras intervenções. Trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Obras assegurou o desassoreamento do lago. Parceria entre várias pastas da atual gestão também permitiram ações pontuais como limpeza, podas e pequenas recuperações. “Agora entramos com todos os serviços necessários para entregar o parque para os anapolinos, mostrando o compromisso da administração Roberto Naves em devolver em benefícios os impostos pagos pelos cidadãos”, conclui Jakson Charles.