Na manhã desta quarta-feira, 27, a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou a decisão do papa Francisco, em acolher a solicitação de dom João Wilk, bispo de Anápolis, de contar com um bispo auxiliar. O papa nomeouo o padre Dilmo Franco de Campos, Reitor do Seminário Arquidiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia, como bispo auxiliar desta Igreja Particular.

“Nós agradecemos a Deus por esta graça e complacência da Santa Igreja e do Santo Padre de conceder-nos um bispo auxiliar. O bispo auxiliar é dado para socorrer o bispo titular, é como um Cirineu, aquele que ajuda Jesus a carregar sua cruz”, explicou Dom João.

Ainda, nesta quarta-feira, às 19h, o agora Monsenhor Dilmo, participará de missa Solene de Nossa Senhora das Graças, em Formosa, sua diocese de origem. A ordenação episcopal será no dia 25 de janeiro de 2020, na Catedral de Formosa, às 09h. Então, o novo bispo auxiliar será apresentado na diocese de Anápolis, em celebração na Catedral do Bom Jesus, no dia 01 de fevereiro, às 10h.

Histórico: Monsenhor Dilmo Franco de Campos

Padre Dilmo Franco de Campos é natural de Formosa (GO). Atualmente tem 47 anos. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora D’Abadia, em Formosa, em 06 de agosto de 1990. Em 04 de fevereiro de 1991, ingressou no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília (DF), no qual cursou Filosofia e Teologia, até 1997.

Em 30 de novembro de 1996, foi ordenado diácono e sua ordenação sacerdotal ocorreu em 10 de janeiro de 1998. Entre as funções exercidas por padre Dilmo estão a de Pároco da Paróquia São Domingos de Gusmão, em São Domingo (GO) e Administrador Paroquial da Paróquia de São João Batista, em Divinópolis (GO).

Padre Dilmo também já foi pároco da Catedral Imaculada Conceição, em Formosa, e Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Flores de Goiás. No ano de 2003, cursou Teologia moral na Universidade Gregoriana, em Roma, e em 2005, fez uma experiência missionária na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Londres.

Nos anos 2006 e 2007, padre Dilmo foi enviado como formador e professor no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia (GO). Ao retornar a Formosa foi nomeado pároco da Catedral Imaculada Conceição, Formosa, no período de 2008 a 2015. Em 2016, deixou a Catedral e foi enviado à Goiânia como Reitor do Seminário Propedêutico Santa Cruz e do Seminário Interdiocesano São João Maria Vienney. Em outubro de 2018, assumiu a presidência do Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), do regional Centro-Oeste da CNBB.

Já no exercício do ministério sacerdotal na diocese de Formosa exerceu os postos de assistente eclesiástico da Pastoral Familiar e foi eleito membro do Conselho de Presbíteros e Colégio de Consultores. Ainda na diocese de Formosa tornou-se coordenador e professor do curso superior de teologia para leigos e foi nomeado ecônomo da mesma diocese. Atualmente, padre Dilmo é reitor do Seminário Propedêutico Santa Cruz e do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de teologia da PUC/GO, no Instituto de Teologia e Filosofia Santa Cruz, em Goiânia.

Com informações, CNBB / Foto: paieterno.com.br