Primeira estrutura foi colocada no Córrego das Antas, e será levada a outros cursos hídricos da cidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O lixo jogado nas ruas é levado aos bueiros e acaba nos rios. Enquanto trabalha a educação ambiental, que objetiva mudar a cultura do descarte irresponsável, a Prefeitura de Anápolis também investe em mecanismos para controlar a poluição dos cursos hídricos da cidade. Um deles foi implantado, com a instalação da primeira estrutura de contenção de lixo, no Córrego das Antas, próximo à Avenida Fayad Hanna. A ação faz parte do Programa Barreira Ecológica, criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Feitas com galões de materiais plásticos recicláveis e redes, as barreiras serão instaladas, preferencialmente, nos locais de entrada e saída dos rios e córregos que cruzam a cidade. “A ideia é conter a chegada do lixo de outros municípios, mas também evitar que os dejetos de Anápolis sigam para regiões vizinhas”, explica o secretário de Meio Ambiente, Jakson Charles, lembrando que João Leite, Jurubatuba, Catingueiro e Reboleira são outros cursos que receberão as barreiras ecológicas.

A barreira a ser instalada nesta terça-feira, no Córrego das Antas, foi confeccionada pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e tem aproximadamente 30 metros. Ela será afixada em forma de arco para aumentar a área de contenção. A escolha dos locais de instalação vai respeitar as condições de acesso, já que será necessária a retirada regular do lixo. “Este é um trabalho muito importante no quesito preservação e que estamos incluindo na lista de ações de nossa pasta”, diz Jakson Charles, destacando a parceria dos escoteiros e dos grupos ambientalistas GPA e Guardiões do Cerrado.