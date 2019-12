A Companhia montou uma força-tarefa para executar os serviços, inclusive durante o período chuvoso

Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), montou uma força-tarefa para recuperar o asfalto das principais ruas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

Como explica o presidente da Companhia, Marcos Cabral, nesta primeira etapa, iniciada esta semana, as equipes técnicas da empresa realizam operação tapa-buraco em 33 vias que recebem grande fluxo de veículos pesados, totalizando 18 quilômetros de trabalho, mesmo durante a chuva. Em seguida será executada a caiação dos meios-fios.

Após o período chuvoso, a Codego avança com o serviço de microrevestimento asfáltico – uma moderna tecnologia para a proteção, impermeabilização e fortalecimento da infraestrutura, e também com a melhoria da sinalização viária horizontal e vertical, seguindo as normas técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

As obras atendem às demandas de mais de 190 indústrias instaladas no parque industrial, facilitando o escoamento da produção e trazendo mais segurança àqueles que transitam pelo DAIA.

A Companhia de Desenvolvimento de Goiás (CODEGO) é uma empresa de economia mista sob controle acionário do Estado, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC) e tem por objetivo a promoção do desenvolvimento econômico mediante o desempenho de atividades de fomento para diversificação da economia, geração de empregos e renda e preservação do meio ambiente.

Mais indormações: (62) 3604-1315 ou 3604-1309

Comunicação Codego