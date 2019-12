Programa GraduAção seleciona 172 estudantes com bolsas parciais e integrais

Fonte: Prefeitura de Anápolis

“Enquanto outros municípios falam em crise e cortam verbas em todas as áreas, Anápolis avança cada dia mais e investe em um futuro melhor para seus cidadãos”, ressaltou o prefeito Roberto Naves, durante o anúncio da lista dos contemplados para o programa GraduAção. Acesse aqui o resultado.

Depois de um rigoroso processo de seleção, 172 alunos serão beneficiados com a bolsa municipal universitária. Em janeiro, será lançado um novo edital para completar as 300 vagas oferecidas. “Queremos que os resultados positivos do índice de empregos em Anápolis sejam realidade permanente. Para isso, o Programa GraduAção tem papel fundamental”, pontuou o prefeito. E ele está certo, pois segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mesmo durante a crise, a população ocupada mais escolarizada permaneceu em crescimento, enquanto o desemprego avançou com mais intensidade sobre quem tem menos anos de estudo no currículo.

A dotação orçamentária inicial para o Programa é de R$ 250 mil, a intenção é que haja aumento gradual da quantidade de bolsas ofertadas. Os recursos destinados aos beneficiários não são reembolsáveis, ou seja, não precisarão ser devolvidos pela população. “A contrapartida do estudante é feita com trabalho. Ele presta serviços durante o curso em órgãos públicos, entidades e instituições previamente cadastradas, com carga horário compatível com os estudos e de acordo com a natureza da sua área de formação”, explicou o Prefeito.

