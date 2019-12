O Mérito Empresarial é uma iniciativa CDL Anápolis, desenvolvida para estimular os empresários do segmento, em suas diversas categorias, a atuarem com constante motivação prestando atendimento diferenciado dos demais concorrentes, destacando-se aos olhos do consumidor para conquistar assim, a solidificação do nome de seu estabelecimento junto à população Anapolina. Para que a premiação aconteça, a CDL Anápolis conta com o apoio do aplicativo CDL Mais Você, cujo objetivo principal é avaliar os estabelecimentos anapolinos. Os usuários do app ajudam os lojistas a serem mais assertivos e a entregarem aos seus clientes uma experiência de compra inesquecível.

Em 2019, a entrega deste Prêmio que aconteceu pela primeira vez, teve seu ápice em uma noite de gala que contou com a presença de personalidades, como o Presidente de nossa Instituição, da Indústria e Comércio Estadual, Lideranças Políticas, Militares e Classistas, além dos associados CDL Anápolis selecionados na pesquisa através do aplicativo CDL Mais Você. O evento, que no passado era reconhecido como Prêmio Mérito Lojista, tornou-se referência em todo o Estado de Goiás. Consolidado como um evento de grande credibilidade e muita sofisticação, o Prêmio Mérito Lojista foi destaque no calendário Anapolino pois condecorou as empresas mais lembradas pela população local, não apenas com o troféu de 1º lugar em sua categoria, mas também com Reconhecimento, Seriedade e Ética à sua atuação no segmento.