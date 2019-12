O Procon Goiás promove desta segunda-feira, dia 9, até sexta-feira, dia 13, na agência do Vapt Vupt do Shopping Cerrado, em Goiânia, a 1° Semana de Negociação com as instituições financeiras para que os clientes renegociem dívidas com os bancos antes do Natal e do ano novo.

O órgão de defesa do consumidor intermediará acordos com bancos, que oferecerão, margem de descontos maior do que convencional. Serão aceitas negociações referente a dívidas com as seguintes instituições que aderiram ao evento: Banco do Brasil, BMG, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.

Os que se inscreveram previamente pelo site do Procon Goiás devem comparecer ao Vapt Vupt, durante a Semana de Negociação, com documentos pessoais, comprovante de endereço e o documento referente à dívida que será negociada, tais como: contratos, faturas, extrato bancário, etc. As senhas de atendimento serão emitidas até às 16 horas.

Os consumidores que não se inscreveram na Semana de Negociação, mas têm o interesse de negociar os débitos com as instituições financeiras podem procurar o serviço do Núcleo de Negociação de Dívidas do Procon Goiás, que é permanente.

Basta ir até a sede do Procon Goiás, situada na Rua 08, nº 242, Setor Central, ou em qualquer um dos postos de atendimento instalados nas agências Vapt Vupt, munido dos documentos que comprovem a dívida, documentos pessoais e comprovante de endereço.

Para as solicitações protocoladas na sede do Procon Goiás o prazo máximo de entrega do calculo é de 3 dias, sendo que o mesmo poderá ser encaminhado ao consumidor por e-mail, desde que cadastrado na hora do atendimento.

Consumidores que moram no interior ou que possuem computador podem solicitar o cálculo no Procon Web: proconweb.ssp.go.gov.br, anexando a documentação exigida.

Comunicação Procon