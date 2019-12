Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Marcos Vieira

Foto: Isamel Vieira

Teles Júnior presidiu sessão especial que é prevista em lei municipal (Foto: Ismael Vieira)

Técnicos da Saneago estiveram presentes em uma sessão especial realizada nesta quinta-feira (5.dez), no plenário Teotônio Vilela, para prestação de contas das atividades da empresa em Anápolis ao longo de 2019.

O evento é determinado pela lei municipal nº 3.967, de 13 de junho de 2018, que estabelece que a concessionária do serviço de água e esgoto tem a obrigação de fazer esse balanço anual ao Poder Legislativo.

Autor do projeto que deu origem à lei e propositor da sessão, o vereador Teles Júnior (PMN) ressaltou que o objetivo é saber os números oficiais da empresa estatal – como despesa e receita – para justamente fazer cobranças pontuais relacionadas aos investimentos.

Ele lembrou que o vereador é o político mais próximo da população, por isso é cobrado de maneira frequente no que diz respeito às demandas do cotidiano. Por isso, a importância de trazer a Saneago para o debate.

Vereadores fizeram diversos questionamentos aos técnicos da Saneago. Participaram da sessão especial Professora Geli (PT), Pedro Mariano (PRP), Alfredo Landim (PT), Lélio Alvarenga (PSC), Pastor Elias Ferreira (PSDB) e Fernando Paiva (PODE).

Coube ao superintendente de Operações do Interior da Saneago, Ari Ramos Pereira, apresentar os dados locais, compilados do período de janeiro a outubro deste ano.

Em dez meses, a empresa arrecadou R$ 145,7 milhões em Anápolis, com despesa de R$ 144,8 milhões. A Saneago informa que atende 100% da população anapolina com água tratada e 71,73% com rede de esgoto.

De acordo com o superintendente de Obras, Marco Antônio de Andrade, os investimentos em Anápolis neste ano somam R$ 13,9 milhões. As obras de redes coletoras de esgoto, ramais e interceptadores abrangem as bacias Felizardos, Góis e Antas.

“São 400 quilômetros de redes de esgoto que estamos fazendo em um investimento que somará R$ 92 milhões”, disse Marco Antônio. Segundo ele, a empresa também trabalha para lançar licitações que vão garantir outros R$ 100 milhões para ampliação da oferta de água.

Outro investimento em andamento neste ano, com 46% dos trabalhos concluídos, está sendo feito na estação de tratamento de esgoto, com um contrato total de R$ 10,9 milhões, com R$ 4,5 milhões já pagos pela Saneago.