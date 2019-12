A turnê homenageia os 30 anos do grupo

A turma do Casseta e Planeta, composta pelos humoristas Beto Silva, Claudio Manoel, Hélio de La Peña, Hubert e Marcelo Madureira está de volta aos palcos em uma turnê que teve início em outubro e encerra neste mês de dezembro, devendo passar por nove cidades, incluindo Goiânia. A apresentação na capital está marcada para este sábado, dia 14 de dezembro, às 20 horas.

O show Casseta & Planeta Tour 30 Anxs 2019, que tem direção de Rubens Camelo, celebra os 30 anos do grupo e é uma oportunidade para os fãs “de raiz” matarem as saudades, e também para o público mais jovem que poderá conhecer um pouco mais do trabalho dos artistas e entender que humor não tem idade.

O espetáculo terá paródias e piadas novas, personagens marcantes e antigos quadros que fizeram sucesso no programa dea TV Casseta e Planeta: Urgente!, exibido entre os anos de 1992 e 2010, na Rede Globo, e que projetou os humoristas nacionalmente. O show também vai contar com um ciclorama para mega projeção e integração com a plateia, além de uma homenagem ao ator Cláudio Besserman Viana, o saudoso Bussunda.

Serviço:

Show: Casseta & Planeta – Tour 30 Anxs 2019

Data: Sábado, 14/12

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Ingresso: A partir R 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Comunicação Setorial Secult Goiás