Ingressos do programa Torcida Premiada, da Prefeitura, estão disponíveis nos Rápidos e 156

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O Campeonato Goiano de Basquete está pegando fogo. E o programa Torcida Premiada, da Prefeitura de Anápolis, já iniciou a troca de ingressos para o jogo da semifinal entre Basquete Anapolino e Goiânia. O duelo acontece neste sábado, 14, às 15h, no Ginásio Carlos de Pina. O torcedor já pode trocar seu ingresso no 156 Disque Prefeitura e nos Rápidos (Jundiaí, Anashopping e Jaiara).

Mil ingressos são disponibilizados pelo programa Torcida Premiada, tanto para o jogo da semifinal quanto da finalíssima, que ainda terá data definida. Para adquirir uma entrada, o contribuinte deve levar o comprovante de quitação dos tributos municipais (IPTU, ITU e ISS). Há limite de quantidade para troca, sendo dois ingressos para cada inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a quatro ingressos por cadastro de contribuinte. A lei estabelece ainda que os ingressos trocados por meio do programa Torcida Premiada não podem ser vendidos a terceiros.

Decisão

A equipe do Basquete Anapolino chega confiante após vitória expressiva sobre a AEGB, de Goiânia, 102 a 44. O atleta Italo Rauseo quer contar com o apoio da torcida. ‘‘É nosso sexto jogador. Precisamos deles tanto no sábado quanto no domingo. Façam a troca nos Rápidos, é fundamental’’, disse. Já o jogador Murilo Neves quer o time ligado do início ao fim. ‘‘Tivemos um confronto complicado diante do Vultures no decorrer do campeonato. Aprendemos a lição’’, conclui.

Sábado, 14 – Ginásio Carlos de Pina

15h: Basquete Anapolino x Goiânia

17h: Vultures x AEGB

Pontos de troca:

OBS.: Todos os pontos vão funcionar até 12h aos sábados.

Prefeitura de Anápolis

156 Disque Prefeitura

Endereço: Avenida Brasil Sil, nº 200, Centro.

Contato: 99855-1885 (Whatsapp) / 3902-2230

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Unidades do Rápido

Jundiaí

Av. Minas Gerais, 112 – Jundiaí

Telefone: (62) 3902-1029 / 3902-2049

Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Anashopping

Av. Universitária, 2221 – Vila Santana

Telefone: (62) 3902-1202

Horário de Funcionamento: 8h às 20h

Jaiara Shopping

Av. Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara St. Norte

Telefone: 3902-3727