Obra foi concluída em menos de sete meses

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O que se via nos rostos dos moradores do distrito de Branápolis era a alegria de vivenciarem um sonho tão aguardado se tornando realidade. É que a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou nesta sexta-feira, 13, uma quadra coberta poliesportiva de alto padrão de qualidade para o desenvolvimento das atividades sócio educativas, na Escola Municipal Wady Cecílio, que em 2020 completa 42 anos de idade. A obra, que foi concluída em apenas sete meses, teve um investimento total de R$ 779.267,85.

Atualmente a Escola Municipal Wady Cecílio conta com 240 alunos matriculados, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que estudam no período matutino. A proposta é oferecer um ambiente ideal para atividades esportivas e de lazer aos alunos da rede municipal de ensino. A quadra coberta conta com vestiário, depósito para materiais esportivos, arquibancada para até 200 pessoas e área total de 980,40 m².

Para o gestor da Escola Municipal Wady Cecílio, Quênio Fernandes Ferreira, toda a comunidade de Branápolis ganha com a construção do novo espaço. “É a realização de um sonho da comunidade escolar, nossos alunos e equipe estão ansiosos para a utilização. Com certeza avançaremos e teremos ótimos resultados educacionais e sociais com a entrega da quadra”, disse.

O secretário municipal de Educação, Alex Martins, disse que a obra é um compromisso do prefeito Roberto Naves e ressaltou a importância de se utilizar o esporte como ferramenta educacional. “A prática esportiva colabora no desenvolvimento integral de diversas habilidades das nossas crianças e adolescentes, como sociabilização, desenvolvimento motor, conhecimento corporal e assimilação de competências sociais como o respeito, a resiliência e a colaboração”, frisou.

O prefeito Roberto Naves destacou o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento dos distritos de Anápolis. “É um espaço que chega para atender toda a comunidade. Para nós é uma alegria muito grande saber que os cidadãos que moram nos distritos e regiões mais distantes do centro da cidade, agora podem realmente se sentir anapolinos, porque os serviços e benfeitorias públicas chegam até elas”, disse.