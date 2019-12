Reparos na estrutura física de 909 unidades educacionais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual da Educação, lança nesta segunda-feira (16/12), às 9 horas, no auditório da Seduc, em Goiânia, o programa ‘Reformar Goiás’ e fará a entrega de 210 computadores para os laboratórios de informática das escolas e para atendimentos dos alunos do programa Pronatec/Mediotec.

Durante a cerimônia, com o governador Ronaldo Caiado e a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, também será lançada a parceria com o Instituto Península para formação de professores do Ensino Fundamental.

O programa Reformar (Recurso Estadual de Fomento, Organização, Reforma, Modernização e Adequação da Rede) destinará recursos para manutenção predial e pequenos reparos na estrutura física de 909 unidades educacionais da rede pública estadual. O valor total do investimento é de R$26.962.000,00.

Os repasses serão feitos por meio dos Conselhos Escolares, com cada unidade educacional recebendo a verba de acordo com o número de alunos atendidos. Os valores, que variam entre R$ 5 mil e R$ 33 mil, poderão ser utilizados em serviços como pintura do prédio; limpeza de terreno; troca de portas, janelas e fechaduras; substituição de telhados; manutenção de instalações hidráulicas e elétricas; limpeza da caixa d’água, entre outros.

Computadores e kits banda

Na mesma solenidade, o governador Ronaldo Caiado e a secretária Fátima Gavioli farão a entrega de 310 computadores às escolas estaduais, sendo que 100 serão destinados aos laboratórios de informática e os demais atenderão alunos de 21 escolas que ofertam vagas pelo programa Pronatec/Mediotec em 16 municípios. No total, o valor do investimento será de aproximadamente R$ 990.000,00.

O Governo de Goiás também fará a entrega de 51 kits Banda para unidades educacionais da rede estadual em 28 municípios. Foram investidos na aquisição dos equipamentos R$ 799.272,00. Cada kit custou R$ 15.672,00 e é composto por quatro trompetes, quatro trombones, uma trompa de marcha, um euphonuim, uma tuba, um tenor de marcha, um bumbo de marcha, um colete, um par de pratos e 14 estantes de partitura.

Ainda durante a cerimônia será assinado o termo de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação de Goiás e o Instituto Península. O trabalho em conjunto garantirá a formação de professores em habilidades socioemocionais de mais de 700 escolas de Ensino Fundamental II por meio da plataforma Vivescer.

Serviço:

Lançamento do programa ‘Reformar Goiás’, entrega de computadores e assinatura de parceria com Instituto Península

Data: Segunda-feira (16/12), às 9 horas

Local: Sede da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Av. Anhanguera, nº 1630, Setor Leste Vila Nova, Goiânia)

Comunicação Setorial Secretaria de Estado da Educação (Seduc Goiás)

Mais informações: (62) 3201-3004 / 3027