Prova noturna encerra temporada da Corrida de Rua de Anápolis

Noite iluminada e show pirotécnico animaram 5 mil participantes no Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A noite iluminada de sábado, 14, foi de atletismo no centro da cidade. A 8ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, realizada pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, encerrou a temporada 2019. A prova, de 5 km, reuniu 5 mil participantes. A largada foi no ginásio Internacional Newton de Faria. O tema desta etapa foi o ‘‘Voluntários de Coração’’, programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Confira os resultados da 8ª etapa!

O prefeito Roberto Naves comemorou o sucesso da Corrida de Rua. “Quero parabenizar todos os atletas e também os servidores da Prefeitura que trabalharam muito para fazer esse show. Um feliz natal e próspero ano novo’’, disse. A primeira-dama, Vivian Naves, afirmou que cada atleta é um voluntário de coração. ‘‘É muito importante unir forças por uma cidade mais humana. Sabemos que todos os atletas são voluntários ao doar o alimento, que é destinado a instituições socioassistenciais’’, conclui.

O circuito anapolino também é superação. O atleta Leandro Tomé, mesmo lesionado, prestigiou o evento. ‘‘Tive um problema no joelho e agravou devido aos treinos. Mas estou aqui hoje para acompanhar. Corrida é saúde, esporte é vida e integração’’, ressalta. A competidora Marcilia Teodora dos Santos, de 74 anos, já participa da corrida há três anos. ‘‘Já incentivei várias pessoas a iniciar no atletismo. Se as pessoas soubessem o valor da corrida não ficavam em casa. Isso aqui é riqueza’’, destacou.

O secretário Municipal de Esportes, Karim Abrahão, valorizou o trabalho de toda a equipe. ‘‘O trabalho em equipe dos servidores e a união entre todos os setores resultou num evento de sucesso’’, conclui. A diretora de Esportes, Simone Pereira, fez uma retrospectiva da temporada 2019 da Corrida de Rua. ‘‘Registramos recorde em praticamente todas as etapas, sabendo que o teto máximo é de 5 mil participantes. Queremos entrar em 2020 batendo essa meta’’, afirma.

Resultados geral

Masculino

1º: Pablo Fagundes / Acop Porangatu – tempo de 14 minutos e 19 segundos

2º: Gustavo Barros / CT Josefa Madalena CTJM – tempo de 14 minutos e 33 segundos

3º: André dos Santos / União Running – tempo de 14 minutos e 51 segundos

Feminino

1ª: Rosilene Alves / Shorikan – tempo de 18 minutos e 01 segundos

2ª: Rosangela Gomes / Avulso – tempo de 18 minutos e 02 segundos

3ª: Regiane Braga / Shorikan – tempo de 18 minutos e 15 segundos

Premiação

As premiações aos vencedores do Circuito Anapolino de Corrida de Rua aumentaram neste ano. No geral, passou para R$ 650, R$ 450 e R$ 350 (1º, 2º e 3º colocados); o mesmo para faixas etárias, R$ 100, R$ 80 e R$ 60, respectivamente. Premiação por equipe foi para R$ 450, R$ 350 e R$ 250.

