Com o programa Torcida Premiada em ação, público lotou o Ginásio Carlos de Pina

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O programa Torcida Premiada, da Prefeitura de Anápolis, encerrou a temporada do esporte em grande estilo nesta terça-feira, 17. Com o Ginásio Carlos de Pina lotado, o Basquete Anapolino foi incentivado pelo torcedor e venceu o clássico local contra o Vultures, por 93 a 67, se tornando campeão goiano em seu primeiro ano de existência.

O prefeito Roberto Naves, a Secretaria Municipal de Esportes e a Câmara Municipal de Anápolis foram homenageados pela Federação Goiana de Basquete, realizadora do Campeonato Goiano da modalidade. ‘‘Há alguns meses o prefeito Roberto Naves colocou o basquete em um novo patamar com a vinda da Seleção Brasileira para um amistoso internacional. Hoje a semente cresce e já mostra resultados’’, disse o secretário de Esportes, Karim Abrahão.

O treinador do Basquete Anapolino, Moisés da Silva, saiu emocionado de quadra e exaltou o apoio do poder público. ‘‘Ao sermos contemplados com o Torcida Premiada um sonho se tornou realidade. O incentivo ao esporte chegou na hora certa. Hoje todos viram a força de nossa torcida’’, ressaltou.

O atleta Cesomar Neto destacou a participação do torcedor. ‘‘Desde o início eles nos incentivaram. Nesse jogo difícil contra o Vultures, não foi diferente. Chamamos de sexto jogador. Ano que vem tem nacional, contamos mais uma vez com a presença de todos’’, finalizou.

E o Basquete Anapolino já está confirmado no Campeonato Brasileiro 2020, que tem previsão de início para fevereiro do próximo ano. O campeão conquista vaga para o Novo Basquete Brasil (NBB).

Incentivo

Em sua estratégia de gestão, o prefeito Roberto Naves assegura amplo apoio em todas as modalidades e categorias. São vários projetos e programas que atendem o esporte amador, varzeano, olímpico e profissional. O chefe do Executivo já destacou que acredita na força do esporte não somente como prática de lazer e entretenimento, mas como indutor para desenvolvimento social e para a formação do ser humano.

Ampliação

A eficácia do programa Torcida Premiada, que objetiva estimular o contribuinte a manter em dia o pagamento de seus tributos municipais, e que contemplava inicialmente o futebol profissional e o vôlei, com aquisição de ingressos para jogos em Anápolis, agora também se estende ao basquete e ao futebol amador feminino. O prefeito Roberto Naves sancionou a lei aprovada pela Câmara Municipal que ampliou os benefícios da Torcida Premiada.