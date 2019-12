Estado terá ainda primeira graduação em Inteligência Artificial do País a partir de 2020

O Estado de Goiás entra na corrida pelo domínio de tecnologias na área de inteligência artificial. Nesta quarta-feira, dia 18, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Instituto de Informática, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) farão o lançamento do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA).

O lançamento será realizado no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, às 15 horas, com assinatura do convênio entre a Fapeg e a UFG para a estruturação do CEIA e apresentação dos projetos que serão desenvolvidos pelo Centro. O evento contará com a presença do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Fapeg, Robson Vieira, do reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, entre outros convidados.

O propósito do CEIA é estimular a efetividade e a competitividade corporativa, envolvendo instituições públicas e empresas privadas, por meio do provimento de facilidades e soluções tecnológicas e inovadoras baseadas em Inteligência Artificial (IA). O Centro está sustentado nos princípios que definem a tríplice hélice (empresa-governo-universidade) e a articulação institucional em rede.

O CEIA é um espaço articulado, constituído de equipes dedicadas e multidisciplinares da área de IA, organizado em rede e com estrutura compartilhada para prover liderança, melhores práticas, pesquisa, suporte técnico-metodológico, capacitação e formação em IA, de alcance locoregional, nacional e internacional.

Aporte financeiro

Investimentos da ordem de R$ 50 milhões, em seis anos, vão promover a competitividade da unidade em escala global. Os recursos vão impulsionar parcerias para pesquisas e avanços científicos que revelem o potencial da inteligência artificial para soluções inovadoras de mercado buscando a competitividade, impacto econômico e social.

A Fapeg vai destinar R$ 12 milhões para a estruturação da unidade, que integra o Programa Goiano de Inteligência Artificial e coloca Goiás à frente no desenvolvimento de tecnologia de ponta em todo o território nacional. Tendo como missão a execução da política pública para o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, a Fapeg, ao fomentar a criação do CEIA, está investindo na linha de Pesquisa Tecnológica em Áreas Estratégicas.

O Centro terá uma Sede, em local ainda a ser definido, e vários Pontos de Presença e Articulação. A princípio, estão definidos dois Pontos de Presença Institucionais. Um Núcleo de Desenvolvimento e de Práticas Experimentais nos Laboratórios do Instituto de Informática da UFG, e um Núcleo de Articulação Institucional e em Redes no Parque Tecnológico Samambaia da UFG.

Graduação

A Universidade Federal de Goiás terá o primeiro curso superior em inteligência artificial do País. A primeira turma de graduação em Inteligência Artificial do Brasil vai começar suas aulas em março de 2020. Serão abertas 40 vagas com ingresso pelo SISU como parte do processo de criação de uma política nacional de IA e formação de talentos.

Serviço:

Lançamento do Centro de Excelência em Inteligência Artificial de Goiás

Data: 18 de dezembro de 2019

Hora: 15h

Local: Auditório Mauro Borges – Palácio Pedro Ludovico Teixeira

