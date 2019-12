Medida vai valer para as ruas 15 de dezembro e 14 de julho, do dia 19 de dezembro a 5 de janeiro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Ismael Vieira – Dircom

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), informa que a partir do dia 19 de dezembro, o estacionamento de mais duas ruas serão liberadas: rua 15 de Dezembro e 14 de Julho. O objetivo da ação é aumentar o número de vagas de estacionamento no centro da cidade para o período das festas de fim de ano.

Estará liberado o estacionamento do lado esquerdo na Rua 15 de Dezembro, entre as ruas Barão de Cotegipe e 7 de Setembro; Rua 14 de Julho, entre a Tonico de Pina e a Rua Barão de Cotegipe. A sinalização que proíbe o estacionamento nos locais citados será removida pela CMTT e será reposta a partir do dia 5 de janeiro de 2020.

O diretor da CMTT, Fernando Cunha, explicou que a medida é uma forma de contribuir com o comércio local, e oferecer mais comodidade à população, assim como foi feito na Rua Barão de Cotegipe. “O órgão trabalha em prol dos motoristas e pedestres. Encontrar estratégias que contribuam com o dia a dia de todos faz parte do planejamento da administração municipal”, disse.