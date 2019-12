Anápolis vai levar os 12 atletas melhores colocados na 40ª Minimaratona 31 de Julho de 2019

Os 12 atletas anapolinos que vão participar da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo (SP), no dia 31 de dezembro, estão se preparando para a prova. Os três melhores colocados no masculino e feminino, nas provas de 5km e 10,5km da 40ª Minimaratona 31 de Julho deste ano, são enviados à maratona nacional pela Prefeitura de Anápolis.

A iniciativa do prefeito Roberto Naves é uma forma de reconhecer a qualidade do atletismo anapolino, além de reforçar o sucesso da Minimaratona 31 de Julho e do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que contam com a participação de cinco mil atletas em cada prova. Essas competições batem recordes e despertam a atenção de desportistas de várias regiões do país.

A Prefeitura está oferecendo toda a logística para que os atletas anapolinos participem da São Silvestre. O pacote inclui 24 passagens aéreas (ida e volta), hospedagem em hotel próximo ao local da corrida, além da alimentação – fato inédito no atletismo local. “Apoiar o esporte é dar qualidade de vida às pessoas e valorizar nossa potencialidade na formação de atletas”, disse o prefeito Roberto Naves.

Nesta quarta-feira, 18, os atletas participaram de um encontro com membros da diretoria do Sicoob Centro Norte Goiano. Receberam presentes como mochilas e agasalhos personalizados, e um vale compras. Um incentivo à classificação para a mais importante prova do atletismo brasileiro e uma forma de colaborar como parceira da Prefeitura neste momento especial para o esporte local.

O presidente do Sicoob, médico Arnaldo Teixeira Júnior, elogiou o formato das provas de atletismo promovidas pela Prefeitura. “A Corrida de Rua, por exemplo, tem um novo formato que empolga muito. Mudou o astral das pessoas. Gente mais idosa, pai, filho, mãe, todos participando das corridas. É espetacular. Vocês são diferenciados’’, disse.

Em nome dos demais atletas, Janete Gomes Barbosa disse que o esporte anapolino merecia este reconhecimento. “São 25 anos representando Anápolis. Quando você está concluindo a prova, que você sente aquela linda música que sempre toca no final, é de arrepiar’’, lembrou.

O profissional de Educação Física e diretor administrativo da empresa Finalize, Adalberto Castro Dourado, vai acompanhar os atletas a São Paulo. Segundo ele, a saída dos representantes anapolinos acontece na madrugada do dia 30 dezembro, no Ginásio Internacional Newton de Faria, e em Brasília embarcam às 6h55 e chegam a São Paulo às 9h.

Em seguida, a delegação vai ao Anhembi, para retirada dos kits dos atletas. No dia 31 o café da manhã no hotel será às 5h. A saída para o local da largada será às 5h30. O embarque para Brasília está marcado para às 15h30 e a chegada em Anápolis às 19h.

O secretário Municipal de Esportes, Karim Abrahão explicou que a Corrida de Rua de Anápolis se tornou o maior circuito público do Brasil. “Esta realidade é atestada pela Federação Goiana de Atletismo. O prefeito Roberto Naves atendeu prontamente essa iniciativa dos atletas participarem da São Silvestre. É o nome de Anápolis que levam para este evento”, disse o secretário.

A diretora de Esportes, Simone Pereira, lembrou que muitos não têm condição de participar de competições como esta, realizadas em outros estados. “É emocionante saber que teremos 12 atletas nos representando em uma das maiores competições de atletismo do mundo”, celebrou.

Atletas

1 – Nilson Pedro Penha (JD Alexandrina)

2 – Rodrigo Roberto de Oliveira (Alto Nível)

3 – Isaac Mendes Davanzo (Alto Nível)

4 – Rosângela Gomes de Moraes (Unimed)

5 – Rainara Brito da Silva Santos (Azápolis/UniEvangélica/Fisiofort)

6 – Janete Gomes Barbosa (Shorikan)

7 – Regiane Braga de Souza (Shorikan)

8 – Juliana Augusta Barbosa dos Santos (Correndo com Pedro)

9 – Maria Edneide Vitoriano da Silva (JD Alexandrina)

10 – Wendel Hebio da Conceição (Shorikan)

11 – Jesse Rodrigues de Paula (Shorikan)

12 – Emanuel Fernandes Lima (Azápolis/UniEvangélica/Fisiofort)

