A educação especial atende aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação

A Secretaria da Educação (Seduc), recebe, até o dia 7, terça-feira, a solicitação de vaga 2020 na rede pública estadual de ensino dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação.

A solicitação de vaga para novos alunos deve ser feita por meio da Internet, no site www.matricula.go.gov.br .

Os estudantes da Educação especial que já estão nas escolas estaduais e querem permanecer e aqueles que já são da rede estadual e querem a transferência para outra escola estadual também têm até o dia 07 de janeiro para renovarem sua matrícula ou para solicitarem a transferência. Nesses dois casos, os pais e ou responsáveis devem procurar a escola atual do aluno.

Fluxo para a matrícula

Tendo em mãos os documentos pessoais do estudante e de seus pais e ou responsáveis, acesse o site www.matricula.go.gov.br e preencha as seguintes informações: nome completo e a data de nascimento do estudante, o nome completo da mãe, endereço completo, inclusive o número do telefone para contato, o CPF do estudante e ou do responsável, curso, série e turno a ser cursado.

Informe também o nome de três escolas de seu interesse e preferência e a deficiência ou transtorno global de desenvolvimento ou a altas habilidades/superdotação do estudante. Esta informação vai possibilitar à Seduc o preparo e a adequação para atender ao aluno com deficiência da melhor maneira possível. A escola pública é de todos nós!

Confirmação e efetivação

Feita a solicitação é hora de fazer a confirmação do nome da escola, entre as três preferidas, onde foi disponibilizada a vaga. A confirmação deverá ser feita, também pela Internet, no mesmo site onde foi feita a solicitação, www.matricula.go.gov.br , a partir do dia 20/01/2020 até o dia 29/01/2020.

E, imediatamente após a confirmação do nome da escola, é necessário comparecer à esta escola, levando os documentos pessoais do estudante e dos seus pais e ou responsáveis para efetivar a matrícula.

Este é o momento também em que deverá ser entregue, na secretaria da escola, o laudo médico da deficiência, de transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e ou de altas habilidades/superdotação. O laudo é indispensável na hora de se fazer, realmente, a matrícula. A matrícula propriamente dita deve ser feita no período de 20/01/2020 a 29/01/2020.

Nossa escola é para todos

A educação é um direito imprescindível e inalienável. E a rede pública estadual de ensino, em Goiás, além da matrícula na modalidade de ensino correspondente à sua idade, oferta ao estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação a matrícula no Atendimento Educacional Especializado (AEE) no turno inverso ao da sua escolaridade.

Se informe sobre o AEE na escola ou na coordenação regional de Educação (CRE) à qual a escola é jurisdicionada. As informações sobre o endereço e telefones das CREs estão disponíveis no site da Seduc, no endereço eletrônico www.seduc.go.gov.br , no link https://site.educacao.go.gov.br/coordenacoes-regionais/

As atividades do AEE são oferecidas nas salas de recursos multifuncionais/salas de AEE, dotadas de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos. O atendimento é ofertado nas escolas especiais de Educação Básica, nas escolas comuns, Centros de Atendimento Especializado (CAS/CAP) e no Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) da rede estadual.

O AEE prevê a possibilidade de o atendimento ser ofertado em escola diferente daquela em que o aluno esteja matriculado. Na Educação especial os alunos são agrupados respeitando-se suas especificidades com atendimento individual ou em grupos.

Escola e Família

Na rede pública estadual de ensino a parceria entre a escola e a família é importante e decisiva para que o atendimento educacional especializado seja a cada dia aprimorado e atenda com propriedade e qualidade as necessidades específicas de acesso, permanência, participação e aprendizagem com sucesso de cada um e de todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação.

Confie no trabalho desenvolvido pela escola, acompanhe e participe. A Educação pública é feita por todos nós!

Mais informações: (62) 3201-3004