Uma única doação beneficia até quatro pessoas

O Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, unidade da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), em Goiânia, conclama a população a doar sangue no período de férias, época em que aumenta em até 21% a demanda de sangue nos hospitais. “Isso por causa do número de acidentes e maior prevalência de algumas doenças sazonais”, explica a diretora-geral do Hemocentro de Goiás, Denyse Goulart.

O sangue do Hemocentro é distribuído para todas as unidades de saúde públicas do Estado. Diariamente, o estoque de sangue é avaliado e são desencadeadas novas ações de captação conforme a demanda das unidades. Somente o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) consome em média mil bolsas de sangue por mês.

Denyse explica que o Hemocentro tem firmado parcerias com instituições e buscado apoio da imprensa para manter doações de sangue regulares e de doadores voluntários. “Temos conseguido com essas ações manter um estoque satisfatório, mas a maior dificuldade tem sido manter os estoques de sangues com fator Rh negativo, pois são menos frequentes na população. Outro fator que tem nos preocupado é a doação de plaquetas, pois esse componente tem validade de apenas cinco dias e os critérios de doação são mais rigorosos”, explica.

Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Esse é o número de pessoas que podem ser beneficiadas pela doação de uma bolsa de sangue, que contem em média 450 mililitros. O sangue pode ser usado em pacientes que sofreram traumas ou precisam passar por cirurgias, mas da substância também podem ser extraídos componentes que ajudam no tratamento de diferentes doenças.

Banco de sangue virtual

Pessoas interessadas em doar sangue também podem se cadastrar no Banco de Sangue Virtual, que avisa via e-mail e SMS quando algum paciente está precisando de algum tipo de sangue. O cadastro é feito no endereço: https://www.hemocentro.org.br/

O site da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) também disponibiliza informações sobre o Hemocentro, doações e estoque de sangue. Clique aqui para mais informações sobre o Hemocentro.

Onde doar sangue

HEMOCENTRO COORDENADOR (Goiânia-GO) – HEMOGO:

Coordenador da Assistência Hemoterápica e Hematológica no Estado, que também possui duas unidades móveis de coleta de sangue (realiza coletas em Goiânia e interior);

Endereço: Avenida Anhanguera n° 5.195, Setor Coimbra, Goiânia-GO.

CEP: 74.535-010

Telefones: (62) 3201-4570 / 3201-4580/ 3201-4564

E-mail:hemocentro.coordenador@idtech.org.br

UCT HUGOL

Endereço: Av. Anhanguera N. 14.527 – Setor Santos Dumont

CEP: 74.463-350

E-mail: uct@hugol.org.br

Telefone: 3270-6300 / 3270-6429

UCT HGG

Endereço: Av. Anhanguera N. 6479 – Setor Oeste

CEP: 74.110-010

E-mail: @idtech.org.br

Telefone: 3209 9952

HEMOCENTROS REGIONAIS:

CATALÃO

Endereço: Rua Osório Vieira Leite nº 78 – Bairro São João

CEP: 75.730-280

E-mail: hemocentro.catalao@idtech.org.br

Telefone: (64) 3441-4013 / 3411 FAX: (64) 3411-3730

CERES

Endereço: Rua 29 nº 576 – Centro

CEP: 76.300-00

E-mail: hemocentro.ceres@idtech.org.br

Telefone: (62) 3323-2538

RIO VERDE

Endereço: Rua Augusta de Bastos c/Luiz de Bastos nº 395 – Centro

CEP: 75-901-030

E-mail: hemocentro.rioverde@idtech.org.br

Telefone: (64) 3613-1026

JATAÍ

Endereço: Rua Joaquim Caetano c/Caçu s/nº – Bairro Divino Espirito Santo

CEP: 75.804-050

E-mail: hemocentro.jatai@idtech.org.br

Telefone: (64) 3632-8765

UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO:

UCT FORMOSA

Endereço: Av. Maestro João Luiz do Espirito Santo nº 450 Qd.B Lt. 11 – Parque Laguna II

CEP: 73.813-120

E-mail: hemocentro.formosa@idtech.org.br

Telefone: (61) 3981-1138

UCT GOIÂNIA HC/UFGO

Endereço: Primeira Avenida s/nº – Setor Universitário

CEP: 74.605-050

E-mail: hcufgbs@gmail.com | bshcfracionamento@ig.com.br

Telefone: (62) 3269-8326 / 3269-8289

UCT IPORÁ

Endereço: Av. São Paulo nº 3351 – Bairro Mato Grosso

CEP: 76.200-000

E-mail: hemocentro.ipora@idtech.org.br

Telefone: (64) 3603-7260 Ramal. 220

UCT PORANGATU

Endereço: Rua 04 esq.c/rua 07 Lt. 13 s/nº – Bairro Planalto

CEP: 76-550-000

E-mail: hemocentro.porangatu@idtech.org.br

Telefone: (62) 3362-5085

UCT QUIRINÓPOLIS

Endereço: Rua Júlio Borges nº 48 – Centro

CEP: 75.860-000

E-mail: hemocentro.quirinopolis@idtech.org.br

Telefone: (64) 3651-8860

Foto: Erus Jhenner/Comunicação Setorial

Comunicação Setorial da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Mais informações: (62) 3201-3784 / 3201-3816 / 3201-3811