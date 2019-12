Programa de Educação Fiscal tem como objetivo valorizar o bom pagador; saiba como participar

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Ainda é possível começar 2020 com grana sobrando! Com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 50 mil, o último sorteio deste ano da Nota Anapolina acontece neste sábado, 28, às 20h, por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Anápolis. Para concorrer é simples! Basta acessar o portal da Nota Anapolina, se cadastrar e solicitar notas fiscais de serviço em Anápolis, no seu CPF. Quanto mais você solicitar, mais chances de ganhar!

Assim que for emitido o documento fiscal é lançado automaticamente no sistema, sem necessidade de registrá-lo manualmente. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é válida mediante contratação de serviços na cidade, na qual o prestador seja regularmente inscrito no município. Exemplos de estabelecimentos onde solicitar a nota: academias, escolas e universidades, oficinas mecânicas, clínicas e hospitais, cinemas, salões de beleza, hotéis, cartórios, lavanderias, entre outros.

Mas atenção! Não são válidas as notas fiscais de consumo, como de supermercados, postos de combustíveis, farmácia (exceto medicamentos manipulados) e restaurantes (exceto contratação de buffet).

Contribuinte Legal

A Nota Anapolina faz parte do programa Contribuinte Legal, criado em 2017 com duas premissas. A primeira é a valorização do bom ‘pagador’, aquele cidadão que quita seus tributos em dia, à vista ou parcelado, colaborando para o bom funcionamento dos serviços públicos. A outra vertente é a educação fiscal, um conjunto de ações desenvolvidas nas escolas para promover a consciência cidadã, alertando para a importância que o imposto tem no avanço da cidade.

Prêmios:

– Um prêmio no valor R$ 50 mil;

– Um prêmio no valor de R$ 5 mil;

– Um prêmio no valor de R$ 4 mil;

– Um prêmio no valor de R$ 3 mil;

– Um prêmio no valor de R$ 2 mil;

– Cinco prêmios no valor de R$ 1 mil;

– Quinze prêmios no valor de R$ 500.