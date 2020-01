Rede de urgência e emergência em regime de plantão

As unidades da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) funcionarão em regime de plantão para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do dia 30 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, por ocasião do feriado de Ano-Novo. O setor administrativo das unidades hospitalares fecha nesses dias e retoma o funcionamento na quinta-feira, dia 2.

O regime de plantão se aplica ao Hugo, Hugol, Materno-Infantil, Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, localizados em Goiânia; Huapa, em Aparecida de Goiânia; Hurso, em Santa Helena de Goiás; Huana, em Anápolis; e Hutrin, em Trindade. Ainda no HDT, o ambulatório de consultas e a farmácia ambulatorial estarão fechados, com retorno das atividades na quinta-feira, dia 2, a partir das 7 horas.

Já as unidades que realizam atendimento eletivo, como o HGG, na capital; o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), em Pirenópolis; e o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), em Jaraguá, funcionarão em regime de plantão, para atender os pacientes internados.

O Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), em Goiânia, estará sem atendimento ambulatorial nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, retomando as atividades no dia 2.

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) realizará atendimentos ambulatoriais na segunda-feira, 30, encerrando os atendimentos ambulatoriais a partir das 12 horas do dia 31, com retomada no dia 2. O atendimento a pacientes internados segue normalmente durante todos os dias.

Ainda na capital, o Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz estará aberto para coleta e distribuição de sangue, na segunda-feira, 30, fecha nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando o funcionamento no dia 2. O Banco de Sangue do Hugol não fará captação nos dias 31 e 1º, retornando as atividades normais no dia 2.

A Gerência de Transplantes de Goiás funcionará em regime de plantão para atender os casos de urgências para notificação, captação e distribuição de órgãos. O telefone de plantão para os profissionais de saúde acionarem a equipe de captação e viabilizarem a doação de órgãos é o 62.3201-6722 ou 3201-6720.

O Centro de Informação Toxicológica (CIT) permanece em plantão 24 horas. O Disque Intoxicação 0800 646 4350 repassa aos profissionais de saúde e público em geral orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos.

A Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) não funcionará nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando o atendimento de rotina no dia 2.

O Credeq Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia, funcionará na segunda-feira, 30, e não terá funcionamento administrativo e ambulatorial nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento aos pacientes internados será realizado em regime de plantão.

O Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) realizará atendimentos ambulatoriais no dia 30, encerrando a partir das 12 horas, retornando no dia 2. Funcionará normalmente para atendimento aos pacientes que residem no local.

O Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar (Cremic) estará fechado de 30 de dezembro à 1º de janeiro, retomando os atendimentos no dia 2 de janeiro.

Comunicação Setorial da Secretaria da Saúde de Goiás

Mais informações: (62) 3201-3784 / 3201-3816 / 3201-3811