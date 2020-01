O Programa Bolsa Universitária (PBU) da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) inicia, na segunda-feira, dia 6, o período de renovação do benefício. Até o dia 31, sexta-feira, cerca de 15 mil bolsistas ativos devem realizar o procedimento, que é obrigatório. A renovação é feita somente online e o estudante precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema da OVG. Quem não renovar perderá a bolsa.

Para fazer a renovação é necessário acessar o site da OVG (www.ovg.org.br), clicar no banner do Programa Bolsa Universitária, seguido do link Bolsistas. Além de preencher o formulário, com informações pessoais e acadêmicas, os estudantes deverão anexar e enviar os comprovantes de rendimentos (exemplo: cópia da Carteira de Trabalho, com anotações de salário e documentos do Imposto de Renda e do extrato bancário e etc).

“Vamos disponibilizar no link da renovação, toda a documentação necessária e o passo a passo para facilitar no momento em que o estudante for realizar o procedimento. É importante que todos os documentos anexados estejam legíveis”, pontua a diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado, ao acrescentar que o bolsista deve preencher, também, a pesquisa de satisfação referente ao programa para finalizar a processo de renovação.

As dúvidas sobre a renovação, contrapartida e outras questões relativas ao Programa podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento: 3201-9351.

Mais informações: (62) 3201-9483