25 pessoas ganharam prêmios que, juntos, somam R$ 76.500

A edição especial do sorteio do programa Nota Anapolina de 2019 aconteceu no último sábado, 28, na Secretaria Municipal da Fazenda, e 25 pessoas entre os 13 mil contribuintes cadastrados para concorrer ganharam os prêmios que, juntos, totalizam R$ 76.500. Em 2019, o número de participantes foi um sucesso, superando a marca do ano anterior quando 1,4 mil pessoas concorreram aos prêmios.

O grande sortudo da vez foi Luiz Flavio Guerra, que ganhou o prêmio principal de R$ 50 mil. A sorte também sorriu para 15 pessoas contempladas com R$ 500; outras cinco com R$ 1 mil, e uma com R$ 2 mil, uma com R$ 3 mil, uma com R$ 4 mil e uma com R$ 5 mil.

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal da Fazenda vai entrar em contato com cada um dos ganhadores para informar como será feito o pagamento dos prêmios. Clique aqui e confira a lista completa!

Contribuinte Legal

A Nota Anapolina faz parte do programa Contribuinte Legal criado em 2017 com outras duas premissas. A primeira é a valorização do bom ‘pagador’, aquele cidadão que quita seus tributos em dia, à vista ou parcelado, colaborando para o bom funcionamento dos serviços públicos. Clique aqui e concorra nos próximos sorteios!

Com isso, a partir desse ano quem pagou o IPTU e o ITU corretamente terá desconto de 5% nesses mesmos tributos já no próximo ano. A outra vertente é a educação fiscal, um conjunto de ações desenvolvidas nas escolas para promover a consciência cidadã, alertando para a importância que o imposto tem na manutenção das atividades da Prefeitura.

