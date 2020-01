Local que atendia de segunda a sexta das 7h às 17h, vai funcionar até as 19h. Aos sábados a Central será aberta das 7h às 13h

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e otimizar o atendimento é uma das prioridades da Prefeitura de Anápolis. Por isso, a partir desta quinta-feira, 2, a Central de Regulação Ambulatorial ampliou o horário de funcionamento. De segunda a sexta-feira, o atendimento passa a ser das 7h às 19h de forma ininterrupta.

Outra novidade é que vai funcionar todos os sábados das 7h às 13h. “Essa ampliação do horário facilita o acesso da população. Muitas pessoas que não tem como procurar a Central devido ao horário de trabalho terão mais duas horas por dia e também as manhãs de sábado”, destacou o secretário municipal de Saúde, Lucas Leite.

A Central de Regulação Ambulatorial realiza uma média de 400 atendimentos por dia em serviços como agendamentos e autorizações de consultas, exames e cirurgias; emissão e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); Núcleo de Oncologia; inserção e autorização de procedimentos em Goiânia; Assistência Social para transporte e diárias fora de domicílio; e solicitação de oxigênio, hemodiálise e cadeira de rodas.

Ainda são atendidos diariamente cerca de 35 municípios vizinhos que possuem pactuação com Anápolis. Para isso são 30 servidores e cinco médicos reguladores em regime de escala para melhor atender a população. “A extensão do horário de funcionamento vai permitir um número maior de atendimentos e com muito mais qualidade”, garante o secretário municipal de Saúde.

Agendamentos

É importante ressaltar que o agendamento de consultas e exames também pode ser feito nas unidades básicas de saúde (postinhos), especializadas (Unidade de Saúde da Mulher, Ilion Fleury/Jundiaí e Ambulatório de Especialidades da Vila União) e no ZAP da Prefeitura que, há cerca de um mês, já funciona no novo horário que passa a vigorar na Central de Regulação Ambulatorial.

Para acessar o canal é bem simples. Basta entrar no link anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/. Lá estarão disponíveis os grupos de consultas, exames, mamografias e medicamentos. O cidadão deve ter em mãos o cartão do SUS e o encaminhamento. O atendente vai verificar as vagas disponíveis e realizar o agendamento, mesmo daqueles que são referenciados para Goiânia, bem como verificar se o procedimento solicitado é realizado pelo SUS e orientar o paciente.

Em até 72 horas, o cidadão terá a resposta da sua solicitação, seja com o agendamento, com a inserção na regulação ou até mesmo para informar sobre qualquer situação que tenha dúvida. O sistema funciona com 40 servidores em uma central instalada no Rápido do Bairro Jundiaí.

Serviço

Central de Regulação Ambulatorial

Horário de funcionamento: 7h às 19h (segunda a sexta-feira) e 7h às 13h (sábado)

Local: Rua General Joaquim Inácio, nº 847, Centro

Telefone: 3902-2682