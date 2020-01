Equipes extras serão mantidas para reforçar poda, roçagem, plantio e coleta de lixo em todas as regiões da cidade

A receita deu muito certo e a força-tarefa criada em dezembro de 2019 será mantida até o final de janeiro. A ideia é estender os serviços extras de roçagem, poda, limpeza e coleta de lixo; já realizado nas regiões mais centrais, a todos os setores da cidade.

“Estamos definindo o cronograma que será seguido até o dia 31 de janeiro”, diz o secretário de Meio Ambiente, Jakson Charles, lembrando que o trabalho também terá como prioridade as áreas próximas a escolas e CMEIs, já que o início do ano letivo se aproxima.

Jakson explica que o reforço no serviço foi motivado, inicialmente, pelos reflexos das chuvas, que aceleram o crescimento do mato e, em alguns casos, destroem jardins e canteiros de flores. “Já a ampliação do prazo se deve ao resultado positivo da ação, que pode ser visto nas avenidas Brasil, Universitária, Pedro Ludovico, e nas praças das regiões centrais”, detalha.

Ações

Aproximadamente 60 homens integram a força-tarefa, que realiza serviços de poda de grama em vias e espaços públicos, roçagem mecanizada, capina, plantio em canteiros centrais e praças, limpeza e coleta de lixo, além da pintura de meio-fio. “A determinação do prefeito Roberto Naves, e o nosso empenho, é entregar ao cidadão uma cidade limpa e bonita, a altura do que ele merece”, conclui o secretário.