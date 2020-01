A diferença é de 2,98% de dezembro para janeiro; confira a lista completa abaixo

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Em janeiro, o valor da cesta básica sofreu redução, se comparado ao mês passado. A diferença é de 2,98%, uma vez que no primeiro mês de 2020 o fardo está custando, em média, R$ 145,72, enquanto em dezembro o valor chegou a R$ 150,19. Por outro lado, quando comparado a janeiro de 2018 e 2019, o cenário já não é tão positivo. Há dois anos, o fardo estava R$ 131,33, e no último ano, R$ 134,27 – aumento de aproximadamente 11% neste ano.

Com até 272% de diferença entre os estabelecimentos, o valor do pacote de quatro unidades do papel higiênico vai de R$ 1,88 a R$ 6,99, sendo o maior registro de variação na categoria de higiene pessoal. Logo em seguida, vem o pacote de 1kg do sal de cozinha que em um estabelecimento é vendido a R$ 0,99, já em outro a R$ 3,59.

No total, foram pesquisados 27 produtos de diferentes categorias (alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal), em oito estabelecimentos comerciais da cidade. Confira tabela completa da pesquisa aqui.

Pesquise!

O Procon Anápolis alerta para a importância de pesquisar os preços, por mais que o cidadão não vá adquirir cada produto em um local, sempre haverá uma opção de compra mais favorável, com maior número de produtos em um preço reduzido.