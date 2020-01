Ações do Janeiro Branco acontecem durante todo mês e se encerram com o programa Saúde em Ação, no dia 31

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes. E uma delas é a saúde mental que neste mês é lembrada pela campanha Janeiro Branco que há três anos é realizada pela Prefeitura de Anápolis.

Neste ano, a programação conta com atividades nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), no Ambulatório de Saúde Mental e também com ações como o “Movimentando a Cidade” em espaços públicos como praças, Terminal Urbano, entre outros, para promoção das ações em locais de grande circulação de pessoas.

A abertura será nesta sexta-feira, 10, com ações simultâneas nos Caps Viver, Vidativa, Crescer e Ambulatório Florescer, das 8h às 17h. Serão atividades coletivas e individuais com o propósito de conscientização e prevenção da saúde mental que se estendem ao longo do mês.

O encerramento da campanha Janeiro Branco será no dia 31 quando acontece a primeira edição deste ano do programa Saúde em Ação, no Jardim Esperança. Serão ofertados vários serviços de saúde e ações que promovam o bem-estar físico e emocional.

“O objetivo do Janeiro Branco é conscientizar a população sobre a necessidade e a importância de cuidar da saúde emocional, visto que as emoções interferem na nossa vida como um todo”, destaca o gerente de Saúde Mental, Marco Aurélio da Silva Lima.

O mês de janeiro foi escolhido para conscientizar a população sobre a importância de manter uma vida equilibrada, frisando a saúde mental e emocional. Busca ainda desmistificar o acompanhamento psicológico em casos de eventualidades mentais e emocionais.

A campanha surgiu em 2014, em Uberlândia (MG), e atualmente é adotada por entidades médicas de todo o Brasil. “É uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos”, frisa Marco Aurélio Silva Lima.

Programação

10 de janeiro – Abertura

Horário: 7h às 18h

Local: Caps Viver, Vidativa, Crescer e Ambulatório de Saúde Mental

11 a 29 de janeiro – Ações Descentralizadas

Local: Caps Viver, Vidativa, Crescer e Ambulatório de Saúde Mental

13 a 30 de janeiro – “Movimentando a Cidade”

Horário: 8h às 17h

Local: locais de grande circulação na cidade

31 de janeiro – Saúde em Ação (encerramento do Janeiro Branco)

Horário: 8h às 12h

Local: Jardim Esperança

