Até o dia 29 de janeiro

A partir da próxima segunda-feira, dia 20, os estudantes ou responsáveis que fizeram a solicitação de vaga na rede estadual de ensino devem efetivar suas matrículas na unidade escolar em que foram alocados. Os alunos que renovaram a matrícula ou pediram a transferência por interesse particular também precisam fazer a efetivação, presencialmente nas escolas em que foram alocados. O prazo de efetivação vai até o dia 29 de janeiro.

Para novos alunos na rede estadual de ensino, o usuário deve entrar no site www.matricula.go.gov.br e verificar em qual unidade escolar foi matriculado. Posteriormente, ele precisa comparecer à escola para efetivar a matrícula.

No ato da efetivação, os estudantes precisam apresentar documentos pessoais (CPF, RG, certidão de nascimento ou de casamento), comprovante de endereço e comprovante de escolaridade (histórico escolar, declaração de aprovação ou declaração de cursando).

Historicamente, cerca de 90% dos estudantes conseguem se matricular na primeira opção preenchida no sistema. Os demais são alocados na segunda ou terceira opção e, por isso, têm suas vagas garantidas na rede estadual de ensino.

Ano letivo de 2020

Segundo o Calendário Escolar aprovado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), o ano letivo de 2020 está previsto para começar no dia 27 de janeiro, com o acolhimento e planejamento das atividades nas unidades escolares. O início das aulas será no dia 30 de janeiro.

