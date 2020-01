No total, 124 itens escolares tiveram seus valores apurados em sete estabelecimentos espalhados pela cidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Momento de animação para a garotada, o início de um novo ano letivo costuma ser de muitos gastos para os pais. Para ajudar a economizar na compra dos materiais escolares, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Anápolis), realizou pesquisa de preços em sete estabelecimentos da cidade, englobando 124 itens. Acesse aqui tabela completa.

O apontador simples lidera o ranking com a maior diferença de preços registrada, 333,3%, podendo ser encontrado desde R$ 1,50 até R$ 6,50. Em segundo lugar, o tecido TNT Fino varia de R$ 1,45 a R$ 4,99, diferença de 244,1%; seguido do grafite 7mm, da Faber Castell, com variação de 217,2% — menor preço R$ 2,90, maior R$ 9,20.

Itens como a resma de papel ofício (500 folhas), fichário da Minnie Tilibra e tinta de pintura a dedo registraram as menores variações entre estabelecimentos, respectivamente 4,8%, 9,32% e 11,43%.

A principal dica para gastar menos é comparar os preços, mas outro fator de peso para economizar é reaproveitar os materiais do ano anterior, de acordo com o secretário da pasta Robson Torres. “Antes de iniciar as compras, avalie o que ainda está em boas condições de uso. Itens como mochila, estojo, régua e tesoura costumam durar por muito tempo, por exemplo”, disse. Ele ressalta a necessidade de equilibrar os desejos das crianças com a situação financeira da família, além de conscientizá-las sobre os cuidados com os materiais.

E atenção com as exigências das escolas, elas não podem pedir para a compra dos materiais ser feita em determinado estabelecimento ou de uma marca específica. Já os produtos de higiene e limpeza são de responsabilidade das escolas, não dos pais.

Se sentiu prejudicado? Denuncie!

O consumidor que se sentir prejudicado deve buscar atendimento junto ao Procon Anápolis ou entrar em contato pelo telefone 151. Lembre-se de levar os documentos pessoais, comprovante de endereço, além dos extratos ou documentos pertinentes que comprovem a reclamação.

Procon – sede

End: Rua Estrela do Sul esquina com a Av. Belo Horizonte, Vila Jussara (próximo ao Hospital Municipal)

Fone: (62) 3902-1365 Fax: (62) 3902-2028

Rápido – Anashopping

End: Av. Universitária nº 2.221, Vila Santa Isabel

Fone: (62) 3316-4599

Rápido – Jaiara

End: Av. Fernando Costa, 20, Vila Jaiara

Fone: (62) 3902-1063 e (62) 3902-2739

E-mail

procon@anapolis.go.gov.br