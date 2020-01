Até o próximo dia 31 de janeiro

O Programa Sanear foi prorrogado até o próximo dia 31 de janeiro e a Saneago continuará atendendo seus clientes para negociação de débitos com condições especiais. Esta é a oportunidade de negociar as contas de água e esgoto vencidas até abril de 2019, com descontos que podem chegar a até 98% em juros e multa.

Até o momento, 7.804 clientes já negociaram as suas dívidas, totalizando um valor de R$ 9.399.555,51 de débito histórico de referências até 04/2019 e R$ 4.200.242,15, equivalente a débitos de referências posteriores, à correção e à atualização monetária. A meta calculada inicialmente era de R$ 8 milhões, mas com a eficiência das negociações, o total negociado já superou os R$ 13,5 milhões.

A Companhia oferece duas formas de pagamento: à vista, com 98% de desconto nos juros e multas, e parcelado em até 60 meses, com desconto de até 70%. Os interessados podem procurar as agências de atendimento.

