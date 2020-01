A primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás, placa final 1, vence no dia 30 de janeiro. A segunda parcela no dia 27 de fevereiro e a parcela única no dia 30 de março. O superintendente de Controle e Fiscalização da Secretaria de Economia, Mário Bacelar, informou que “do ano passado pra cá não houve majoração de nenhuma alíquota dos valores que serão cobrados dos proprietários de veículos”. O tributo deve ficar 3,44% mais barato em 2020.

Para 2020 permanece o desconto de 50% do IPVA para proprietários de veículos com motor 1.0 ou motos de até 125 cilindradas, desde que o contribuinte não tenha multa e esteja adimplente.

Isenções

As isenções relacionadas a pessoas com necessidades específicas, feirantes, taxistas, mototaxistas e ônibus de turismo não são automáticas, visto que é preciso fazer o requerimento. A Nota Fiscal Goiana, programa da Secretaria da Economia, no qual o