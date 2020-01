Prefeitura está reforçando a sinalização horizontal perto de todas as 104 unidades de ensino de Anápolis

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Ismael Vieira – Dircom

Janeiro é sinônimo de férias para a garotada, mas para a Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), a temporada é de muito trabalho. Neste mês, o órgão reforçou a sinalização horizontal nas proximidades de todas as 104 unidades de ensino, com o intuito de oferecer maior segurança para estudantes e pedestres no período de volta as aulas.

A previsão é concluir a revitalização, em especial das faixas de pedestres, até o final de janeiro. As chuvas do início do mês atrasaram os trabalhos, mas as equipes de engenharia prosseguem com os serviços durante o dia e a noite, para que as unidades iniciem o ano letivo com a sinalização devidamente recuperada.

Segundo o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Fernando Cunha, o serviço vai aumentar a visibilidade do condutor, reduzir os números de acidentes e garantir mais segurança para estudantes, condutores e pedestres. “Salientando que este trabalho de revitalização das faixas e sinalização ocorre de forma contínua durante todo o ano. Esta ação é apenas uma forma de oferecer mais segurança nessa época do ano”, explicou.

Sinalização vertical

Além da revitalização da sinalização horizontal, a CMTT faz constantemente a reposição de placas de sinalização vertical nas vias da cidade. Placas que sofrem com a ação do tempo e clima também são mapeadas, restauradas ou reimplantadas de acordo com a necessidade apresentada.

O diretor de Engenharia da CMTT, Igor Lino Siqueira, explicou que o objetivo é organizar a sinalização, com foco na melhoria da fluidez dos veículos, evitando congestionamentos. “A sinalização bem feita é o primeiro passo para que o trânsito flua com mais leveza. Anápolis é uma grande cidade e é preciso organizá-la conforme seu tamanho e importância”, afirmou.