Primeiros jogos são de futebol e vôlei. Para retirar ingressos, basta o cidadão comprovar que está em dia com os tributos municipais

A partir da próxima semana, os torcedores anapolinos já podem ficar atentos! É que começa a troca de ingressos do programa Torcida Premiada, para jogos do futebol profissional e voleibol. São 3 mil bilhetes para a estreia do Anápolis Futebol Clube no Goianão 2020 e 2 mil para o Anápolis Vôlei, que inicia trajetória na Superliga B.

Para ter direito ao ingresso, o contribuinte deve estar munido do comprovante de que está em dia com os tributos municipais (IPTU, ITU e ISS). Há limite de quantidade para troca. São dois ingressos para cada inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a quatro ingressos por cadastro de contribuinte. A lei estabelece ainda que os ingressos trocados por meio do programa Torcida Premiada não podem ser vendidos a terceiros. Para retirar, basta ir à Prefeitura de Anápolis (156 Disque Prefeitura) ou às unidades dos Rápidos (Jundiaí, Anashopping e Jaiara)

O secretário Municipal de Esportes, Karim Abrahão, falou sobre os preparativos para as competições que estão por vir. ‘‘Temos novamente um clássico na 1ª Divisão entre Anápolis e Anapolina. A cidade se transforma. Essa mesma cidade se apaixonou pelo Anápolis Vôlei. Daqui a pouco inicia a trajetória do Basquete Anapolino do Brasileiro, do Anhanguera no futebol feminino. Somos parceiros do esporte’’, finaliza.

Ampliação

O prefeito Roberto Naves transformou o Torcida Premiada em um dos maiores programas de incentivo ao esporte no País. Além disso, o programa possui também a finalidade de estimular o contribuinte a manter em dia o pagamento de seus tributos municipais. Ele possibilita a aquisição de ingressos para jogos sediados em Anápolis. Inicialmente contemplava apenas o futebol profissional.

Em 2019, o prefeito estendeu para o voleibol. Logo depois para o basquete, o futebol amador feminino e masculino. Além desses benefícios, a lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito para vigorar em 2020, traz mais uma novidade: o apoio ao futsal masculino e feminino. Ou seja, um programa que revoluciona o incentivo ao desporto.

Jogos de futebol profissional em casa (1ª Fase)

Anápolis Futebol Clube

22.01 – Anápolis x Vila Nova (20h30)

01.02 – Anápolis x Iporá (16h)

09.02 – Anápolis x Anapolina (16h)

22.02 – Anápolis x Atlético (16h)

08.03 – Anápolis x Goianésia (16h)

22.03 – Anápolis x Aparecidense (16h)

Associação Atlética Anapolina

26.01 – Anapolina x Crac (16h)

29.01 – Anapolina x Goiás (20h30)

16.02 – Anapolina x Goiânia (16h)

01.03 – Anapolina x Anápolis (16h)

15.03 – Anapolina x Jaraguá (16h)

25.03 – Anapolina x Grêmio Anápolis (20h30)

Jogos de voleibol em casa (1ª Fase)

25.01 – Anápolis Vôlei x São José Vôlei-SP (17h)

01.02 – Anápolis Vôlei x Uberlândia-MG (17h)

15.02 – Anápolis Vôlei x Brasília-DF (17h)

07.03 – Anápolis Vôlei x APAV-RS (17h)

Pontos de troca:

OBS.: Todos os pontos vão funcionar até 12h aos sábados.

Prefeitura de Anápolis

156 Disque Prefeitura

Endereço: Avenida Brasil Sil, nº 200, Centro.

Contato: 99855-1885 (Whatsapp) / 3902-2230

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Unidades do Rápido

Jundiaí

Av. Minas Gerais, 112 – Jundiaí

Telefone: (62) 3902-1029 / 3902-2049

Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Anashopping

Av. Universitária, 2221 – Vila Santana

Telefone: (62) 3902-1202

Horário de Funcionamento: 8h às 20h

Jaiara Shopping

Av. Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara St. Norte

Telefone: 3902-3727

Horário: 7h às 18h