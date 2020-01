Unidade Jundiaí, referência para o tratamento da hanseníase, terá programação especial até 31 de janeiro

A hanseníase tem cura e o tratamento está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde de Anápolis. Basta que as pessoas, com algum tipo de suspeita, procurem atendimento médico para o diagnóstico e, caso confirmado, façam o tratamento completo.

Para reforçar essa mensagem, a Secretaria Municipal de Saúde realiza até31 de janeiro no período da manhã, a Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase divulgando sobre os sinais e sintomas, além de realizar uma triagem com agendamento para os casos suspeitos. A celebração do Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase aconteceu no último domingo do mês de janeiro.

As ações se concentram na Unidade Dr. Ilion Fleury Júnior, no Bairro Jundiaí, que é a referência para o atendimento de hanseníase em Anápolis. No local são recebidos pacientes de livre demanda e com encaminhamento para diagnóstico. “Também são feitos acompanhamentos dos casos mais graves, com comorbidades, com reação hansênicas ou eventos adversos médios e graves”, explica a responsável pelo programa de hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Aline Garcia Fernandes Carvalho.

O programa conta com três médicos dermatologistas, um enfermeiro, uma psicóloga e duas técnicas de enfermagem. Há ainda um laboratório para coleta que faz os exames de baciloscopia de linfa, que avalia a presença do bacilo causador da hanseníase.

Na Unidade Jundiaí são ofertados também os serviços de educação em saúde, avaliação dermato-neurológica, consulta com especialista, tratamento e monitoramento da doença e reação tipo 1 e 2. Além de acompanhamento psicoeducacional do paciente e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

Apesar de existir uma unidade de referência, Aline Garcia frisa que a avaliação e o diagnóstico de hanseníase podem ser realizados em qualquer unidade básica de saúde da cidade. O tratamento também é descentralizado. Isso significa que a entrega dos medicamentos é feita em todas as unidades que possuem Estratégia Saúde da Família (ESF).

As equipes da ESF cuidam do tratamento precoce da hanseníase, algo fundamental, e também fazem a avaliação das pessoas que vivem na mesma casa do portador da doença. “Essa medida é fundamental por se tratar de uma doença infectocontagiosa”, informa a responsável pelo programa.

O tratamento da doença varia de seis meses nas formas paucibacilares a um ano nos multibacilares, podendo ser prorrogado ou feita a substituição da medicação em casos especiais.

O tratamento é eficaz e cura. Após a primeira dose da medicação não há mais risco de transmissão durante o tratamento.

Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase

Período: 27 a 31 de janeiro

Horário: Matutino

Local: Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (Avenida São Francisco, nº 810, Bairro Jundiaí)

Objetivo: Atendimento à população local e pacientes presentes na unidade durante todo o período matutino

Ações:

– Educação em saúde: orientações sobre sinais e sintomas da doença, transmissão, tratamento, estigma e preconceito;

– Atendimento da equipe de enfermagem e de psicologia;

– Triagem e exame dermato-neurológico em pacientes suspeitos com agendamento de consulta;

– Acolhimento de pacientes encaminhados e livre demanda para triagem e agendamentos bem como atendimento para esclarecimento de dúvidas;

– Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

