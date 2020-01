As vacinas que protegem contra o sarampo, rubéola e caxumba estão disponíveis em 20 unidades de saúde

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Com o aparecimento de casos de sarampo já no início de 2020, o Governo Federal está preparando uma intensificação da vacinação contra a doença em fevereiro, mas como cuidar da saúde da população é uma prioridade da Prefeitura de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a atualização do cartão de vacinas a partir de segunda-feira, 27.

O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de completar o cartão, já que a tríplice viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola – deve ser aplicada nas crianças de seis a 11 meses (dose zero); 12 meses a 29 anos (duas doses; e 30 a 49 anos (uma dose).

“Quem comprovar as duas doses não precisa se vacinar novamente. Por isso é importante guardar o cartão de vacinação”, frisa a gerente de Imunização, Juliana Parreira, lembrando que a exceção acima de 49 anos são os profissionais da saúde que devem receber duas doses.

Para receber a população a Prefeitura dispõe de 20 salas de vacinas em unidades de saúde distribuídas em diversos pontos da cidade. A maioria possui novos refrigeradores – adquiridos pela atual gestão – específicos para conservação de imunobiológicos, o que garante a eficácia das vacinas.

Confira as unidades de saúde com salas de vacinas:

Residencial Arco-Íris

Jardim Arco Verde

Jardim Guanabara

Bairro de Lourdes

Bairro das Bandeiras

Bairro Calixtolândia

Conjunto Filostro Machado

Jardim Suíço

Bairro JK

Setor Industrial Munir Calixto

Parque Iracema

Parque dos Pirineus

Bairro Recanto do Sol

Bairro São Carlos

Bairro São José

Bairro São Lourenço

Bairro Santo Antônio

Bairro Jundiaí (Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury Jr.)

Vila União

Vivian Parque