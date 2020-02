Durante o Saúde em Ação, o prefeito Roberto Naves anunciou a construção da unidade de saúde do Jardim Esperança e a retomada das obras do Tropical

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco – Dircom

Ações de saúde, retomada de obras e anúncio de construção de mais um postinho. Tudo isso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31, no programa Saúde em Ação no Jardim Esperança. “É uma forma de aproximar ainda mais a população dos serviços de saúde levando essas ações aos bairros mais distantes”, frisou o prefeito Roberto Naves.

Centenas de moradores comemoraram a notícia dada pelo prefeito que nos próximos dias começam as obras da unidade de saúde do Jardim Esperança, uma ação conjunta entre a Prefeitura de Anápolis, UniEvangélica e Igreja Betesda. “Em breve a população dessa região terá sua unidade própria e não vai precisar se deslocar para ser atendida”, ressaltou Roberto Naves.

Também foi anunciada a retomada das obras de construção da unidade de saúde do Setor Tropical que vai beneficiar cerca de quatro mil pessoas da região. A construção foi iniciada em julho de 2013 e paralisada em 2016 pela gestão passada. “Com isso zeramos a fila de obras paradas na cidade deixadas pela administração anterior”, ressaltou o prefeito.

Todo recurso utilizado para a retomada da obra, no valor de R$ 606.301,27, será destinado pelos cofres municipais. A área construída de 301 m² vai abrigar três consultórios (médico, enfermagem e odontológico), salas de expurgo, esterilização, arquivo, de espera, recepção, almoxarifado, vacina, copa, vestiário e farmácia. “Isso é um presente! Vai ser maravilhoso termos uma unidade aqui”, comemorou o mecânico Robson Oliveira.

Outra novidade foi a primeira ação do Castramóvel. O veículo adaptado para a castração animal, adquirido pela Prefeitura, fez sua estreia. Os moradores que já estavam cadastrados pelo Centro de Controle de Zoonoses levaram seus animais para o procedimento. “Tudo muito rápido e fácil”, comentou a Adriana Moura que levou o Tico, seu cãozinho. Lembrando que a triagem está sendo feita em toda a cidade e o objetivo é a castração de animais de rua e que pertencem a famílias de baixa renda.

Serviços

E tudo isso aconteceu em meio a várias atividades do Saúde em Ação. Dona Vilma dos Santos, 50, aproveitou a manhã para colocar a saúde em dia. Mediu a pressão, verificou o índice de massa corporal, foi avaliada por nutricionista e ainda fez testes rápidos. “Muita coisa boa junta. Um evento como esse tem que acontecer sempre”, disse.

Foram oferecidos atendimentos médicos e odontológicos, prevenção, testes rápidos, agendamentos, atualização do cartão SUS, ações de saúde, além de oficinas, diversão e brinquedos para a criançada. O objetivo é promover uma ação por mês e, em fevereiro, será a vez do Jardim Promissão.

Janeiro Branco

A primeira edição do “Saúde em Ação” também marcou o encerramento do Janeiro Branco, campanha de conscientização e prevenção da saúde mental. Desde o início do mês, a gerência de Saúde Mental vem promovendo ações nos Centros de Atenção Psicossocial, Ambulatório de Saúde Mental, unidades de saúde, órgãos públicos e também em espaços com grande circulação de pessoas.

O evento contou com um espaço próprio da saúde mental com médicos, psicólogos e uma equipe multidisciplinar para orientação e diagnóstico. Também foram promovidas oficinas voltadas ao bem-estar da mente e do corpo.