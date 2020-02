Programa Esporte em Ação oferece atividades esportivas gratuitas para crianças e adultos; badminton e capoeira são novidades

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Já estão abertas as inscrições para o programa Esporte em Ação, da Prefeitura de Anápolis, que oferece práticas esportivas para adultos e crianças em inúmeras modalidades, sem nenhum custo.

Por meio da iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Esportes é possível ingressar nas atividades da natação para pessoas com deficiência, assessoria esportiva, vôlei, basquete, futsal, judô e futebol. As novidades são o badminton e a capoeira. Já para a natação, a criança deve estar estudando em rede pública ou conveniada.

Os interessados devem levar aos locais específicos – confira logo abaixo – a cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno, comprovante de matrícula escolar (se menor), comprovante de endereço, atestado médico recente e uma foto 3×4 recente.

ASSESSORIA DE CORRIDA DE RUA/ TREINAMENTO FUNCIONAL

Data/Horário (Gracinda Maria): Terça e quinta-feira, das 7h às 8h.

Data/Horário (Ginásio Internacional): segunda, quarta-feira e sexta-feira, 7h às 9h.

Inscrições: Nos respectivos locais das atividades – Complexo Poliesportivo Gracinda Maria da Silva – Avenida Princesa Isabel, Bairro Antônio Fernandes / Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio Internacional Newton de Faria – Avenida Senador José Lourenço Dias, Centro.

NATAÇÃO

Inscrições: Esgotadas – 130 crianças foram sorteadas para a modalidade Natação

Pré-requisitos: ter entre 7 e 13 anos, esteja estudando em rede pública ou conveniada / que tenha no mínimo 1,35 m

Período de matrículas: até 07 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio Internacional Newton de Faria – Avenida Senador José Lourenço Dias, Centro.

NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Pré-requisitos: não há limite de vagas e a faixa etária é aberta. No momento da inscrição, é necessário a xerox RG do responsável; xerox RG ou certidão de nascimento da criança; xerox do CID (Classificação Internacional de Doenças);xerox do atestado médico (apto para atividade orientada).

Inscrições: Podem ser feitas na Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio Internacional Newton de Faria – Avenida Senador José Lourenço Dias, Centro.

BASQUETE/VÔLEI/JUDÔ/FUTSAL/BADMINTON/CAPOEIRA – GRACINDA

Data/Horário: Basquete (segunda e quarta-feira: noturno) / Capoeira (quinta e sexta-feira: noturno; sábado: matutino e vespertino) / Badminton (terça e quinta-feira: vespertino; sábado: matutino) /Vôlei (segunda e quarta-feira: matutino; terça, quinta e sexta-feira: vespertino e noturno) / Judô (terça e quinta-feira: matutino e vespertino) / Futsal (terça e quinta-feira: matutino e vespertino)

Inscrições no local: Complexo Poliesportivo Gracinda Maria da Silva – Avenida Princesa Isabel, Bairro Antônio Fernandes.

FUTSAL – CEU ALVORADA:

Data/Horário: segunda e quarta-feira (vespertino); terça e quinta-feira (matutino)

Inscrições: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alvorada – Praça Sol Nascente, nº 293-195, Jardim Alvorada.

SÃO SEBASTIÃO:

Data/Horário: segunda e quarta-feira (vespertino)

Inscrições: Quadra de futsal do Bairro São Sebastião

VILA FORMOSA

Data/Horário: terça e quinta-feira (matutino)

Inscrições: Quadra de futsal da Vila Formosa

FUTEBOL

Inscrições nos locais

– Campo de Futebol Varzeano do Setor sul – Entre as Ruas Silvio Vitória Leão e Valter Silva dos Santos, Qd.02

Data: terça e quinta-feira / segunda e quarta-feira

– Campo de Futebol Varzeano do Bougainville

Data: terça e quinta-feira

– Campo de Futebol Varzeano da Vila União – Rua 5, esquina com Rua 13, Quadra 17, Vila União.

Data: terça e quinta-feira

– Campo de Futebol Varzeano da Nova Vila – Rua9, esquina c/ Rua 8, Anexo Itamaraty

Data: terça e quinta-feira

– Campo de Futebol Varzeano do Pedro Ludovico

Data: terça e quinta-feira

– Campo de Futebol Vazeano da Vila Norte – Rua SW 04, esquina c/ Avenida Perimetral, Qd. 10, Vila Norte.

Data: segunda e quarta-feira

– Campo de Futebol Vazeano Barro Preto – Entre as Ruas Alexandre Batista e Joaquim Prudêncio, Qd. 26, Bairro Santa Maria de Nazareth.

Data: segunda e quarta-feira

– Campo de Futebol Vazeano Munir Calixto – Rua 4, esquina c/ Rua 3 – Quadra 20, Setor Industrial Mounir Calixto.

Data: terça e quinta-feira

– Campo de Futebol Vazeano Vila Esperança – Rua dos Canudos, Praça Principal e Rua Inconfidência, Vila Esperança.

Data: segunda e quarta-feira

– Campo de Futebol VazeanoCalixtópolis – Rua Leopoldo de Bulhões c/ Rua Niquelândia, Qd. 28, Calixtópolis.

Data: segunda e quarta-feira

– Campo de Futebol Varzeano do Flamenguinho – Entre as Quadras 9 e 3 – A, Frei Eustáquio

Data: terça e quinta-feira