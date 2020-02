Data para entrega dos documentos vai até o dia 7 de fevereiro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Santiago Plata – Dircom

A Prefeitura de Anápolis e o Corpo de Bombeiros, por meio da Secretaria De Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda informa a lista de crianças e adolescentes selecionados para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM)2020. Ao todo foram selecionados 50 crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos para o turno vespertino. Além do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a Prefeitura fornece o vale-transporte, o uniforme a alimentação.

Os responsáveis dos selecionados deverão comparecer na coordenação do Programa Educacional Bombeiro Mirim, situada no 1º Pelotão do 3º Batalhão Bombeiro Militar, na Avenida Santos Dumont esquina com Rua Uruguai, Jardim das Américas 1ª Etapa, de até 07/02/2020 para efetivar a matrícula.

A ficha de inscrição anexa no edital deverá ser impressa, preenchida com letra legível e entregue assinada e com foto, no dia de comparecimento para efetuar a matrícula. Junto à ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverão ser anexadas 01 (uma) cópia legível dos seguintes documentos:

Do responsável:

a)Documentos de Identificação dos pais ou responsável RG e CPF;

b)Título de eleitor;

c) Carteira de trabalho assinada ou não;

d) Certidão de nascimento ou casamento;

e) Comprovante de endereço atual de residência no município de Anápolis (ENEL ou SANEAGO);

f) Cartão do cidadão (se possuir), ou comprovante de recebimento de bolsa família (matricula do CAD Único);

g) Comprovante de renda;

Do candidato:

a)Certidão de nascimento;

b)Comprovante de matrícula em instituição de ensino reconhecida pelo MEC com turno; (declaração escolar);

c) Duas fotos 3×4;

d) Atestado médico constando aptidão mental e física, ou restrições (se houver), para realizar todas as atividades do Programa Bombeiro Mirim;

e) Exame comprovando tipo sanguíneo e fator RH;

f) CPF;

g)

Lembrando que a inscrição do candidato será presencial e realizada somente no local indicado.

Confira a lista com os nomes dos 50 primeiros classificados conforme edital, seguindo o critério de vulnerabilidade social (confira abaixo).A classificação foi de acordo com a renda per capita da família. Segue também lista reserva (2ª aba).