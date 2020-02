Atividades gratuitas de assessoria de corrida, capoeira e muay thai são novidades no Complexo Gracinda Maria

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos é com o programa Esporte na Praça. A 1ª edição da temporada 2020 acontece no próximo domingo, 09, a partir das 8h, no Complexo Gracinda Maria, no Bairro Antônio Fernandes, com: dança, assessoria de corrida, psicomotricidade, badminton, capoeira, muay thai, futsal e basquete 3×3. Para participar, basta comparecer ao local e se inscrever por lá.

Em 2019, o projeto desenvolvido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reuniu mais de 1 mil jovens nas seis edições realizadas. ‘‘O lazer é valorizado e o domingo é o dia ideal para isso. O prefeito Roberto Naves tem uma meta de fomentar o esporte nos bairros. Estamos cumprindo’’, disse o secretário Municipal de Esportes, Kim Abrahão.

A diretora de Esportes, Simone Pereira, destacou a pluralidade de atividades atendidas no Esporte na Praça. ‘‘A cada edição realizada, temos novidades para a população. Introduzimos o badminton, muay thai, e, com nossos parceiros, a capoeira. A equipe da Secretaria de Esporte trabalha com diversas modalidades esportivas em prol dos nossos jovens’’, finaliza.

Serviço

Esporte na Praça / 1ª edição

Data: 09 de fevereiro de 2020 (domingo)

Horário: 8h às 12h

Local: Complexo Esportivo Gracinda Maria da Silva – Rua 2, s/n, Bairro Antônio Fernandes.

Mais informações: 3902-1197