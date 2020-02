Deputado federal Rubens Otoni falou na tribuna da Câmara Municipal (Foto: Ismael Vieira)

Fonte: Câmara Municipal de Anápolis – Marcos Vieira

Foto: Ismael Vieira

O deputado federal Rubens Otoni (PT) esteve na Câmara Municipal nesta terça-feira (4.fev) e em discurso na tribuna, na sessão ordinária, anunciou R$ 3 milhões em emendas parlamentares para Anápolis em 2020, para as áreas de infraestrutura, saúde, apoio a entidades filantrópicas e educação.

Otoni também se colocou à disposição para reverberar posicionamentos locais no debate que irá acontecer no Congresso Nacional neste ano, sobre as reformas administrativa e tributária. “É natural que o debate político eleitoral também estará presente, e me coloco à disposição, tanto para discutir a lei quanto os desafios que a cidade tem nesse período”, completou.

O deputado disse que já é tradicional sua visita à Câmara em início de ano legislativo e reforçou sua disposição de ajudar a cidade. “Porque alguns pensaram que não sendo a administração [municipal] do PT, eu não teria interesse de contribuir com a cidade. Pelo contrário, temos respeito e interesse em ajudar. Temos apreço a vocês [vereadores], independentemente de partido político”.

Segundo Rubens Otoni, em três anos ele destinou R$ 10 milhões em emendas para a cidade, nas áreas de infraestrutura, saúde e de atendimento a entidades sociais, como Apae, Santa Casa de Misericórdia, Hospital do Câncer, Asilo São Vicente, Hospital Materno Infantil e Maternidade Dr. Adalberto.

O parlamentar falou ainda dos desafios que terá em Brasília em 2020. “Apesar de ser um ano com atenções voltadas para as eleições municipais, teremos trabalho intenso no Congresso Nacional, até mesmo para o momento político que temos vivido no país, e pela determinação do governo federal de implantar sua pauta de retirada de direitos, de desmonte de políticas públicas. Haverá um debate intenso, inerente à democracia”.

Agradecimentos

O presidente Leandro Ribeiro (PTB) agradeceu a visita do deputado federal e frisou a importância da destinação de verbas de emendas para a cidade, reforçando o orçamento do Executivo para obras e serviços que beneficiem a população.

O vereador Luiz Lacerda (PT) disse que independente de cor partidária, Rubens Otoni sempre contribuiu muito com Anápolis. “Agradecemos ao fato de o senhor sempre estar aqui, no início de cada sessão legislativa, se colocando à disposição de todos”.