Duas exposições marcam a entrega da melhoria de uma unidade que é referência nacional. Evento será nesta sexta-feira, dia 7, às 20h30

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Ampliando a conexão de Anápolis com o mundo e mantendo viva a memória das artes plásticas, o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa) ganha nova sala de exposições. A melhoria será entregue nesta sexta-feira (7), às 20h30, na Praça Americano do Brasil. A ampliação será celebrada com a abertura de duas exposições, que vão até dia 13 de fevereiro. Esta é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semuc), e da Associação Amigos do Mapa.

O novo espaço leva o nome de Isaac Alarcão, uma homenagem ao artista anapolino. Esta ampliação é a retomada de uma área que foi retirada do Museu no ano de 2001, que passou a contar com somente 2/3 de seu espaço, até então. “A restituição de toda a área desta Unidade é uma reivindicação histórica da classe artística, que será atendida com a entrega desta melhoria”, pontua o secretário municipal de Cultura, Wilson Velasco.

Na mesma ocasião, a Biblioteca Municipal Zeca Batista, também localizada na Praça, sob a gestão da Secretaria Municipal de Educação, entregará melhorias à população. Foi ampliada a seção de braile Esmeralda Rodrigues, que conta com 3 mil títulos e também com uma impressora especial para atender este público.

Exposições

Uma delas é a exposição “Do Real ao Imaginário”, com obras do artista homenageado pelo novo espaço Isaac Alarcão. Esta mostra é uma oportunidade para o público conhecer ou rever a produção do artista, que foi professor por mais de 20 anos na Escola de Artes Oswaldo Verano, tendo participado de dezenas de exposições individuais e coletivas nos principais espaços de arte do País.

A outra exposição é a “Entremeios: Mostra de Expressões Artísticas Independentes”. Trata-se de fruto de um investimento do Fundo Municipal de Cultura, a partir de projeto contemplado pelo edital 2018, com a realização da produtora Paula Dunck. A exposição evidencia produções que dialogam com vertentes contemporâneas como fotografia, vídeo performance, bordado, quadrinhos, colagem digital e desenho digital.

Mapa

Criado por Lei Municipal em setembro de 1989, o Museu conta com um acervo de mais de 500 obras, estando entre os quatro museus de artes visuais existentes em Goiás. Além do acervo, o local é uma referência nacional, recebendo exposições que circulam em importantes salões e espaços de artes visuais do país, com artistas brasileiros e internacionais. A partir da parceria com a Associação dos Amigos do Mapa, foi possível realizar investimentos pelo Fundo Estadual de Arte e Cultura, do Governo de Goiás, que viabilizou a modernização da pesquisa e conservação do acervo.

Serviço

Ação: Entrega da nova sala do Museu de Artes Plásticas de Anápolis

Horário: 20h30

Local: Praça Americano – Rua Tonico de Pina, nº 899-971, Centro

Informações: 3902-1177