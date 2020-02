Projeto de valorização de espaços públicos da cidade inclui nova iluminação. Cascata e fonte estão quase prontas

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Um dos espaços públicos mais queridos do município está passando por uma ampla reforma e revitalização. Nesse momento, a rede de alimentação de energia está sendo instalada nos 98 postes de iluminação recentemente fixados em toda a extensão do Central Parque da Juventude Onofre Quinan. O próximo passo são as luminárias e as lâmpadas de LED. Mas a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos também trabalha em outras frentes de serviços.

“Estamos fazendo toda a infraestrutura necessária enquanto aguardamos a chegada das lâmpadas e luminárias”, diz o gerente de iluminação pública da secretaria, Leonardo Freitas.

A reforma e revitalização passam pela fonte luminosa e a cascata, que devem estar em funcionamento nos próximos 10 dias. “Várias etapas da obra serão concluídas ao longo desse mês”, explica o secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jakson Charles.

A fase seguinte do projeto, mais ampla, inclui serviços de jardinagem, instalação de equipamentos de ginástica e de um parquinho para as crianças. “Também vamos recuperar a pista de caminhada e as estruturas de alvenaria, além de iluminar o espaço com lâmpadas LED, deixando-o mais bonito e garantindo mais segurança à população”, explica o secretário de Meio Ambiente.

Espaços públicos

As ações de revitalização fazem parte de uma determinação do prefeito Roberto Naves para valorizar os espaços públicos existentes na cidade, devolvendo-os aos anapolinos em condições ideais de uso. “Foi o que fizemos, por exemplo, com a Praça Americano do Brasil, dos Romeiros, com a Matinha, Dom Emanuel e na Praça Bom Jesus”, diz o secretário, lembrando que serão investidos no Onofre Quinan, aproximadamente, R$ 150 mil de recursos advindos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.