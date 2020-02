No ano passado 325 mil contribuintes foram contemplados com abatimento para IPVA de 2020

O Programa Nota Fiscal Goiana registra desconto para 58,3 mil contribuintes no primeiro balanço para o IPVA 2021. “Todos os documentos fiscais válidos com CPF geram automaticamente pontuação para desconto no IPVA do ano que vem”, explicou o coordenador do programa na Economia, Leonardo Vieira de Paula. O cálculo para o desconto é realizado na última semana de cada mês.

A campanha do IPVA 2021 irá considerar todos os documentos fiscais emitidos de novembro de 2019 até outubro deste ano, e o abatimento varia de 5% e 10%. “Importante lembrar que o desconto vai para o CPF de quem está cadastrado no site do programa e vale para todos os veículos do CPF do participante”, ressaltou Leonardo. Além disso, as pessoas que se cadastrarem neste ano terão considerados todos os documentos fiscais com CPF desde o início do programa, em dezembro de 2014.

No ano passado 325 mil contribuintes foram contemplados com abatimento para IPVA de 2020. As regras para desconto do IPVA 2021 são as mesmas, com descontos progressivos de 5% a 10% no valor do imposto, conforme a quantidade de bilhetes acumulada, sendo que 12 bilhetes já dão direito ao desconto de 5%. Cada bilhete equivale a R$ 100 em compras.

Bilhetômetro de IPVA

Para consultar qual o percentual já alcançado até agora, o consumidor pode acessar www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, fazer o login e ver o campo intitulado “Bilhetômetro de IPVA” e verificar quantos pontos já acumulou. A plataforma do programa conta atualmente com aproximadamente 660 mil consumidores.

Inovação: O Programa Nota Fiscal Goiana liberou acesso à cópia da nota fiscal no site nfgoiana.sefaz.go.gov.br. “Isso é muito útil porque, além de ter o controle das compras, se precisar trocar o produto, o consumidor terá a nota fiscal arquivada no site do programa”, finalizou o coordenador.

